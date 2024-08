De astăzi, victima unei violențe poate solicita polițistului ordin de protecție provizoriu

Începând cu 31 august 2024, pentru soluționarea faptelor comise cu violență, polițiștii acționează în baza Ordinului M.A.I. nr. 138 din 22 august 2024 privind stabilirea modalității de gestionare de către polițiști a cazurilor privind actele de violență.Ordinul reglementează modalitatea de gestionare de către polițiști a actelor de violență, stabilind procedura de intervenție a polițiștilor în cazurile privind actele de violență și de cooperare cu celelalte instituții cu atribuții în prevenirea și combaterea actelor de violență, modelul formularului de evaluare a riscului iminent și metodologia de utilizare a acestuia, procedura de emitere și modelul ordinului de protecție provizoriu, procedura de punere în executare a ordinului de protecție provizoriu, precum și procedura de monitorizare a respectării măsurilor dispuse prin ordinele de protecție provizorii.Intervențiile polițiștilor la cazurile de violență se realizează ca urmare a sesizărilor prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență, formulate în scris sau oral, direct ori telefonic la sediul unităților de poliție de către persoanele implicate în actele de violență, de către persoanele care au asistat la producerea actelor de violență sau de către orice altă persoană care a luat cunoștință de producerea actelor de violență sau din oficiu.Pe parcursul intervenției, după caz, polițiștii iau măsuri pentru separarea victimei de agresor și realizează orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate, observă și adresează întrebări cu privire la starea fizică, emoțională și psihică a persoanelor implicate și, dacă se impune, solicită intervenția echipelor medicale, aduc la cunoștință victimei sau, după caz, tutorelui ori altui reprezentant legal al acesteia dreptul de a solicita un ordin de protecție provizoriu față de agresor și pun la dispoziția acestora formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1 la Legea nr. 26/2024 privind ordinul de protecție.În situația în care victima nu solicită ordinul de protecție provizoriu, i se aduce la cunoștință posibilitatea formulării unei cereri pentru emiterea unui ordin de protecție, astfel cum acesta este reglementat de dispozițiile legale și i se pune la dispoziție formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 2 la Legea nr. 26/2024.Tot pe parcursul intervenției, după caz, polițiștii informează atât victima, cât și agresorul cu privire la drepturile și obligațiile acestora, măsurile ce vor fi dispuse în urma evaluării situației de fapt, prin ordinul de protecție provizoriu, sesizează structurile specializate ale Poliției Române sau ale altor instituții în situația în care, în urma verificării sesizării, sunt constatate aspecte aflate în competența acestora și procedează la obținerea de probe, potrivit art. 2 alin. (4) din Legea nr. 26/2024 sau prevederilor Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, după caz.În timpul intervenției, în vederea stabilirii existenței unui risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea persoanelor să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă, poliţiştii evaluează situaţia de fapt pe baza formularului de evaluare a riscului, dacă victima sau, după caz, tutorele ori reprezentantul legal formulează cerere scrisă pentru emiterea unui ordin de protecţie provizoriu.Conform Legii nr. 26/2024 privind ordinul de protecție, poliţiştii constată existenţa riscului iminent pe baza evaluării situaţiei de fapt care rezultă din completarea formularului de evaluare a riscului iminent.În cazul în care se constată că sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii emit ordinul de protecție provizoriu.În cazul în care se constată că nu sunt întrunite condiţiile pentru emiterea ordinului de protecţie provizoriu, poliţiştii au obligaţia de a informa persoanele care susţin că sunt victime ale unui act de violenţă cu privire la posibilitatea formulării unei cereri către judecătoria de pe raza teritorială în care își are domiciliul/reședința victima, pentru emiterea unui ordin de protecţie, prin care pot fi dispuse mai multe obligații sau interdicții față de agresor.În cazul în care la eveniment intervine o patrulă formată exclusiv din alte structuri decât cele ale Poliției Române, membrii acesteia vor lua măsuri pentru separarea victimei de agresor, vor realiza orice alte demersuri necesare eliminării riscurilor imediate și vor observa și adresa întrebări cu privire la starea fizică, emoțională și psihică a persoanelor implicate și, dacă se impune, vor solicita intervenția echipelor medicale, totodată, solicitând, prin dispecerat, prezența polițiștilor competenți să emită ordinul de protecție provizoriu.Concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului sunt aduse la cunoștința victimei, care semnează de luare la cunoștință.În situația în care concluziile rezultate în urma întocmirii formularului de evaluare a riscului indică existența unui risc iminent ca viața, integritatea fizică ori libertatea victimei să fie pusă în pericol, polițistul care a întocmit formularul de evaluare a riscului emite ordinul de protecție provizoriu.Ordinul de protecție provizoriu poate fi emis și în situația în care victima sau, după caz, tutorele ori alt reprezentant legal al acesteia, din cauza stării psihice sau fizice sau din alte motive, se află în imposibilitatea de a redacta cererea privind ordinul de protecție provizoriu sau se află în imposibilitatea obiectivă de a furniza informațiile necesare completării formularului de evaluare a riscului, pe baza evaluării criteriilor al formularului de către polițist.Originalul ordinului de protecție provizoriu se înregistrează, după emiterea acestuia, în evidențele unității/subunității de poliție din care face parte polițistul care l-a emis.După emiterea ordinului de protecție provizoriu, în situația în care constată necesitatea acordării de servicii sociale, polițiștii solicită intervenția unei echipei mobile, formată din reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială, care îndeplinește atribuțiile stabilite de lege.În urma evaluării gradului de risc premergătoare emiterii ordinului de protecție provizoriu, atât victimei, cât și agresorului li se solicită să dea câte o declarație.În situația în care a fost dispusă evacuarea temporară a agresorului din locuința comună, iar acesta declară că nu are asigurată cazarea, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu îl informează de îndată pe agresor cu privire la posibilitatea de a solicita găzduirea în cadrul centrelor rezidențiale pentru persoanele fără adăpost sau al adăposturilor de noapte.Dacă agresorul nu dorește să beneficieze de cazarea pusă la dispoziție și optează să locuiască la o altă persoană, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu îi va solicita să dea o declarație privind adresa la care va locui și persoana care îi va asigura cazarea.Cu ocazia evacuării temporare din locuință, agresorului i se oferă timpul strict necesar pentru ca acesta să își poată lua asupra sa documentele de identitate, bani, medicamentele sau alte bunuri personale de strictă necesitate.În situația în care a fost dispusă reintegrarea victimei și, după caz, a membrilor familiei acesteia în locuința comună, după evacuarea agresorului din locuință, polițistul procedează la reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor acesteia în locuință.În situația în care a fost dispusă obligarea agresorului la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia ori față de reședința, locul de muncă sau unitatea de învățământ a persoanei protejate și agresorul este prezent la fața locului alături de victimă, polițistul îl îndrumă pe acesta să se depărteze la distanța minimă prevăzută în ordinul de protecție provizoriu, inclusiv prin conducerea acestuia, după caz, la distanța minimă prevăzută în ordinul de protecție provizoriu.Obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere se execută potrivit Legii nr. 146/2021 privind monitorizarea electronică în cadrul unor proceduri judiciare și execuțional penale, cu modificările și completările ulterioare, și normelor emise în temeiul acesteia. Polițiștii nu dispun această măsură până la utilizarea Sistemului informatic de monitorizare electronică în scopul monitorizării electronice a acesteia.În situația în care a fost dispusă interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima și agresorul este prezent la fața locului, polițistul procedează la informarea acestuia cu privire la măsura dispusă, agresorul luând cunoștință de aceasta, prin semnătură pe ordinul de protecție provizoriu.În caz contrar, dacă agresorul nu se află de față la emiterea ordinului de protecție provizoriu sau părăsește locul emiterii acestuia înainte de a-i fi aduse la cunoștință măsurile dispuse, polițiștii îl contactează pe acesta și îl informează despre existența, conținutul ordinului de protecție provizoriu și obligațiile legale ce îi revin potrivit legii, aspecte ce se consemnează într-un proces-verbal.În situația în care a fost dispusă obligarea agresorului de a preda poliției armele, componentele esențiale și munițiile deținute, documentele în care acestea sunt înscrise, precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia, polițiștii procedează, conform art. 6 alin. (4) din Legea nr. 26/2024, la ridicarea armelor, componentelor esențiale și munițiilor deținute, a documentelor în care acestea sunt înscrise, precum și a autorizației/autorizațiilor de procurare a armelor emise pe numele agresorului, pe bază de proces-verbal, și iau măsurile necesare pentru predarea acestora către structura competentă de arme, explozivi și substanțe periculoase.În cazul în care armele, componentele esențiale și munițiile deținute, documentele în care acestea sunt înscrise, precum și autorizația/autorizațiile de procurare a armelor emisă/emise pe numele acestuia sunt deținute de agresor în alt loc decât cel în care a fost realizată intervenția, polițistul care a emis ordinul de protecție provizoriu informează, de îndată, structura de arme, explozivi și substanțe periculoase competentă despre măsura de protecție dispusă.Structura competentă de arme, explozivi și substanțe periculoase adoptă măsurile necesare în vederea ridicării, cu celeritate, a armelor, componentelor esențiale și munițiilor deținute, a documentelor în care acestea sunt înscrise, precum și a autorizației/autorizațiilor de procurare a armelor emise pe numele agresorului.Armele ridicate, respectiv predate structurii competente de arme, explozivi și substanțe periculoase sunt verificate în vederea îndeplinirii de către agresor a condițiilor prevăzute de Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și se depun în camera de corpuri delicte a unității de poliție.Dacă ordinul de protecție provizoriu vizează minori, persoane cu dizabilități sau persoane cu nevoi speciale, polițiștii pun la dispoziția unei echipe mobile, formată din reprezentanți ai Serviciului Public de Asistență Socială, date necesare pentru punerea în aplicare a unor măsuri de protecție urgente și specifice sau, după caz, pentru sesizarea autorităților și instituțiilor publice competente cu punerea în aplicare a acestor măsuri.După emiterea ordinului de protecție provizoriu, la nivelul unității de poliție pe raza teritorială unde își are domiciliul/locuiește în fapt victima, se constituie o mapă de supraveghere pentru monitorizarea respectării măsurilor dispuse.