Decizia Judecătoriei Ploieşti de plasare sub control judiciar a lui Horaţiu Potra, contestată şi de inculpaţi, şi de către procurori

Fostul mercenar Horaţiu Potra a contestat decizia Judecătoriei Ploieşti prin care a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care este inculpat pentru instigare publică şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi în care i-au fost impuse mai multe interdicţii, între care aceea de a părăsi judeţul Sibiu şi de a folosi arme. Şi procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au contestat decizia Judecătoriei, solicitând în continuare emiterea de mandate de arestare pentru Potra şi şoferul aflat la volanul maşinii în care poliţiştii au găsit arme.







Horaţiu Potra şi Andrei Florin Lup, şoferul aflat la volanul maşinii cu care Potra circula şi în care poliţiştii au găsit arme şi obiecte pirotehnice, au contestat decizia prin care au fost plasaşi sub control judiciar. Informaţia apare pe portalul instanţelor de judecată, contestaţia fiind depusă la scurt timp după decizia judecătorilor.







Prin ordonanţa privind plasarea sub control judiciar, Horaţiu Potra are mai multe interdicţii, între care interdicţia de a depăşi limita teritorială a judeţului Sibiu fără încuviinţarea prealabilă a organului judiciar. El nu are voie să deţină, să folosească şi să poarte arme şi este obligat „să comunice lunar informaţii relevante despre mijloacele sale de existenţă”, relatează news.ro







Totodată, el şi celălalt inculpat trebuie să respecte următoarele obligaţii: să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la IJP Sibiu– Biroul Supravegheri Judiciare, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi.







Oficiali ai Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au conformat pentru News.ro că şi Parchetul a contestat decizia Judecătoriei Ploieşti solicitând în continuare emiterea de mandate de arestare preventivă pe numele celor doi.