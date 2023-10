Decizie a judecătorilor în cazul Anei Morodan, prinsă la volan drogată şi băută, cu permisul suspendat

sursa foto: digi24.ro

Vloggeriţa Ana Morodan, cunoscută în lumea mondenă drept "Contesa digitală", a fost condamnată joi la 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare cu suspendare şi efectuarea a 60 de zile muncă în folosul comunităţii, după ce în luna martie a produs un accident auto, având permisul de conducere suspendat şi fiind sub influenţa alcoolului şi drogurilor.Conform deciziei Judecătoriei Sectorului 1, care nu este definitivă, Ana Morodan a primit 10 luni pentru săvârşirea infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice; 6 luni pentru conducere a unui vehicul fără permis de conducere şi 10 luni pentru conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.Pedepsele au fost contopite, rezultând în final 1 an, 3 luni şi 10 zile închisoare.