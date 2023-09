Declarații de coșmar! Criminala de la Mangalia a povestit cum a ajuns să-și omoare prietena

Audiată, joi, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, Loredana Atănăsoaie a relatat filmul tragediei petrecute în luna august. Criminala a spus în fața procurorilor că, în noaptea în care și-a ucis prietena, era dezamăgită că Alina nu voia să se împace cu ea, după ce se certaseră. Aceasta a mai relatat că și-a visat victima, pe care a rugat-o să o ierte.







La audieri, Loredana Atănăsoaie a povestit, pas cu pas, cum a ajuns să o omoare pe Alina, prietena sa din copilărie. Tânăra a declarat că ea și victima aveau relații tensionate și că, în noaptea tragediei, era dezamăgită că Alina nu a vrut să se împace cu ea, după o ceartă.







”În timp ce era întinsă în pat, cu lumina stinsă, eu eram lângă patul ei, ea fiind cu fața spre perete, moment în care Alina s-a mișcat, eu plângeam pentru că nu voiam să o înjunghii, însă m-am speriat și am lovit-o cu cuțitul în gât când Alina s-a întors către mine. Imediat, Alina s-a ridicat din pat asupra mea, eu scăpasem cuțitul, Alina m-a lovit cu pumnul în față, moment în care am căzut eu la pământ. În cădere, am dărâmat scaunul din camera și probabil atunci s-a produs zgomotul”, a povestit Loredana, care a susținut în fața procurorilor că, practic, între ea și victimă a avut loc o luptă corp la corp.







”În timp ce eram la pământ, Alina m-a strâns de gât, mi-a produs acele leziuni la gât și căuta cuțitul care era pe podea, întrucât era încă întuneric în cameră. Am început să caut și eu cuțitul în cameră de frică să nu mă lovească Alina, l-am găsit și am lovit-o în umăr”, a mai declarat aceasta. Încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit.”







Alertați de zgomotele pe care le-au auzit, colegii care erau cazați în celelalte camere au vrut să vadă ce se întâmplă și le-au bătut la ușă. Loredana nu le-a deschis însă, iar pentru ca aceștia să nu-și dea seama de ceea ce se petrecea dincolo de ușă, i-a astupat Alinei gura cu mâna.







”După ce am lovit-o pe Alina, am împins-o de pe mine, moment în care i-am pus mâna la gură pentru că bătuseră persoanele respective la ușă. Cam tot acum Alina începuse să horcăie și să se producă decesul, se vedea că nu mai are putere. Când i-am pus mâna la gură Alinei, m-a și mușcat de mâna dreaptă. Menționez că în cameră era întuneric și când am lovit-o, nu am văzut unde o lovesc, eu nu am vrut să o omor și încă nu realizez de ce am pus mâna pe cuțit”, a mai mărturisit Loredana în fața procurorilor.







După ce și-a dat seama că prietena ei murise, Loredana a căutat o cale să scape de cadavru, iar ca să nu fie cumva văzută a folosit ușa din spate a hotelului, notează gandul.ro







”Am coborât cu liftul de la etaj, pe ușa din spate a hotelului, la parter am abandonat pentru câteva minute valiza cu Alina în ea, lângă tomberoane, după care am urcat în cameră să-mi iau cardul și când am ieșit din cameră m-am întâlnit și cu V., care ieșise din camera unde stătea. V. mi-a zis că a auzit zgomote, i-am zis că m-am certat cu Alina și vreau să plec acasă. Menționez că eu voiam să iau carnetul de note din cameră, însă nu am mai apucat pentru că eram turmentată și nu știam ce să fac cu valiza și cu victima”, a afirmat tânăra.







Loredana Atănăsoaie a mai mărturisit că își regretă fapta și că i s-a întâmplat să-și viseze victima.

”Încă o dată, regret fapta pe care am săvârșit-o și îmi pare foarte rău de ce s-a întâmplat, am momente când încă mă gândesc la ea, am avut chiar și un coșmar cu Alina și am început să mă rog să mă ierte”, a mai spus Loredana, despre care procurorii au consemnat că a fost lipsită de empatia familiei în copilărie.

Criminala de la Mangalia și-a exprimat dorința de a-și continua liceul, chiar și după gratii.