Descoperire șocantă: podul de la Neamț avea polistiren în structura de rezistență și fier mâncat de rugină

La fața locului, conform Antena 3, în structurile dărâmate ale podului se vede polistiren și fier foarte vechi, mâncat de rugină.











Podul de la Luțca a fost redeschis în urmă cu 8 luni, iar la acel moment, președintele CJ Neamț dădea asigurări că acest pod va rezista zeci de ani.







8 milioane de lei, bani publici, s-au cheltuit pentru reabilitarea acestui pod care după doar jumătate de an s-a prăbușit în timp ce era traversat de mașini. S-a întâmplat joi, în județul Neamț. Cei doi șoferi aflați pe pod în momentul incidentului au scăpat cu răni ușoare, însă o turmă de 20 de oi și-a găsit sfârșitul sub construcția distrusă. Podul peste Siret se află sub administarea Consiliului Județean Neamț.





Podul prăbușit în județul Neamț este verificat de anchetatori, iar pe fir au intrat și procurorii DNA, care suspectează fapte de corupție.