Deținuții de la Poarta Albă vor să muncească! Se caută operatori economici interesați să-i angajeze

Promovarea şi crearea de noi locuri de muncă pentru persoanele private de libertate custodiate reprezintă una dintre priorităţile pe care conducerea Penitenciarului Constanța – Poarta Albă le are în vedere în mod constant. Drept pentru care, având în vedere deficitul de forță de muncă din județul Constanța, reprezentanții Penitenciarului Poarta Albă amintește operatorilor economici că poate oferi forță de muncă necalificată, pentru perioade de timp determinate. Mai precis, deținuții sunt dornici să muncească!„Contractele de prestări servicii pot fi încheiate pe o perioadă de la 1 lună până la un an, cu posibilitatea de prelungire. Forța de muncă este pusă la dispoziția operatorilor economici, detașamentul de persoane private de libertate va cuprinde un număr minim de 15 persoane contractate și un maxim de 50, în diverse domenii de activitate, în special dacă nivelul de dificultate este mediu sau scăzut. Penitenciarul Constanța - Poarta Albă dispune de un efectiv de aproximativ 100 de persoane private de libertate apte pentru desfășura activități productive”, au transmis reprezentanții unității de detenție.Cât privește avantajele angajării de deținuți, acestea ar fi: eliminarea plății contribuțiilor (obligaţiile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, fond de şomaj, etc.) la tariful orar negociat se adaugă doar TVA — deductibil; angajatorul nu are responsabilitatea pazei sau asigurării meselor pentru deținuți, acestea revenind în sarcina penitenciarului; în situații deosebite se poate sista temporar activitatea, fără cheltuieli suplimentare, fiind plătit doar timpul efectiv lucrat; numărul persoanelor care muncesc rămâne constant pe toată durata derulării contractului; activitățile lucrative pot avea loc atât în interiorul penitenciarului (se pun la dispoziţie spaţii pentru amplasarea utilajelor în vederea confecţionării produselor), cât şi în exteriorul acestuia (în anumite condiții de siguranță); folosirea la muncă a deținuților nu implică încheierea unor contracte de muncă cu aceștia, ci doar încheierea unui contract de prestări servicii între angajator şi unitatea penitenciară; negocierea tarifelor se va realiza în funcţie de complexitatea lucrărilor efectuate, a serviciilor prestate, a numărului de persoane contractate, raportat la perioada de colaborare.