Ei sunt soții care au murit în urma dezastrului de la Crevedia! Florica și Ionel au lăsat orfani doi copii

Doi soți și-au pierdut viața în dezastrul de la Crevedia. Bărbatul a făcut infarct imediat după prima explozie, când și-a văzut soția arsă din cap până în picioare, iar femeia a decedat la spital, duminică, din cauza rănilor extrem de grave.







Explozia de la Crevedia i-a lăsat orfani de ambii părinți pe Oana și pe Sorin. Cei doi tineri și-au pierdut în tragedie și mama, și tatăl.

Este vorba despre soții Florica și Ionel B. Prima victimă a exploziei a fost Ionel, căruia prietenii îi spuneau Lică.

Bărbatul a murit sâmbătă, după ce a făcut infarct, când și-a văzut soția cu arsuri pe tot corpul.

Femeia a mai trăit doar o zi după decesul celui care i-a fost partener de viață. În ciuda eforturilor făcute de medici, Florica s-a stins duminică, în jurul orei 12.00, la Spitalul Floreasca.







Cei doi soți lasă în urmă o fiică și un fiu îndurerați, dar și nepoței de care Florina și Ionel erau foarte atașați. Micuții nu se vor mai bucura de dragostea și atenția bunicilor, cărora le erau atât de dragi.

Imediat ce au aflat că și-au pierdut și mama, Oana și Sorin și-au împărtășit în mediul online durerea mistuitoare, relatează gândul.ro







”Părinții mei, ați vrut să plecați amândoi prea devreme, ne-ați lăsat singuri…”, a fost mesajul celor doi.

Ca o premoniție parcă, Florica a postat în urmă cu doar o săptămână un mesaj în care le spunea prietenilor săi că îi este dor de mama ei, care era decedată. O mamă care-și iubea copiii mai presus de orice, femeia a postat și un mesaj care făcea referire la ei.







”Maică sfântă, ai grijă de copiii mei, ocrotește-i de toate primejdiile!”, a fost rugămintea femeii către Dumnezeu, cu doar câteva zile înainte de a părăsi această lume.







Sorin, fiul celor doi, a făcut mărturisiri dureroase despre tragedia prin care trece familia sa.







”Pe el (n.r. tatăl său) l-au băgat în ambulanță l-au resuscitat, eu am luat toate ambulanțele la rând ca să văd de mama știind că el e bine acasă și am ajuns la o ambulanță și mi-a spus că nu e femeie și se chinuiau să îl resusciteze. Nu m-am uitat pentru că focul meu era să o găsesc pe ea că pe el îl știam bine, că doar vorbisem cu el cu 10 secunde înainte. Pe ea am recunoscut-o după ochi, nu vorbea, s-a uitat la mine de două ori și apoi domnii de la ambulanță au sedat-o”, a povestit bărbatul, pentru România TV.







La scurt timp după explozia de la Crevedia, fiica celor doi soți și-a exprimat în mediul online revolta față de cele întâmplate.







”România lucrului bine făcut!!! Incompetenți peste incompetenți, mite peste mite, oameni care și-au pierdut viața sau care au rămas marcați pe viață în incendiul de aseară din Crevedia. Au mers pe varianta lasă că nu o să se întâmple nimic, deși fuseseră făcute mai multe sesizări din cauza GPL-ului fără aviz ISU și iată dezastrul! O bombă care avea să explodeze în orice clipă din cauza nepăsării. Să ne rugăm pentru cei afectați!”, a scris tânăra.