Escrocherii pe bandă rulantă, la Constanța, prin metoda „accidentul – varianta Covid 19”

Polițiștii Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalității desfășoară activități de informare și avertizează cetățenii să își ia măsuri de prevenire, astfel încât să nu devină victime ale infracțiunii de înșelăciune prin metoda accidentul - varianta COVID-19.La data de 1 februarie, în jurul orei 23.00, polițiștii Secției 2 au fost sesizați, prin apel 112, de către o femeie de 63 de ani care a sesizat o tentativă la infracțiunea de înșelăciune. Aceasta le-a relatat polițiștilor faptul că, în aceeași seară, a fost contactată, pe telefonul fix, de către o persoană, care s-a recomandat a fi fiul său. Bărbatul i-a transmis că este infectat cu virusul COVID-19 și, pentru că este într-o stare foarte gravă, are nevoie de ajutor financiar pentru a achiziționa un aparat de oxigen. Femeia a realizat că este vorba despre o înșelăciune, așa că a închis telefonul, după care a sesizat organele de poliție. În cauză a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul tentativei la infracțiunea de înșelăciune.Se impune precizat că în ultimele săptămâni mai mulți constănțeni au sesizația Poliția cu privire la tentative sau înșelăciuni, prin metoda „accidentul – varianta Covid 19”, semn că escrocii și-au intensificat activitatea în ultima perioadă.Polițiștii atrag atenția: „Specific acestui mod de operare este faptul că persoanele sunt contactate telefonic de necunoscuți care, prin atribuirea unor calități false și relatând diferite pretexte, precum și indectarea cu virusul SARS-COV-2 și internarea în spital a unor membri apropiați de familie, încearcă să le inducă în eroare, solicitându-le diferite sume de bani.În acest context, sub pretextul achiziționării de aparatură medicală necesară vindecării, persoanelor le sunt solicitate sume importante de bani, chiar și mii de euro”.Polițiștii constănțeni vă sfătuiesc să aveți în vedere următoarele aspecte: nu aveți încredere în persoane necunoscute, oricât de binevoitoare ar părea. Escrocii mizează tocmai pe reacția emoțională puternică de moment. Cereți persoanei care v-a sunat cât mai multe indicii privind unitatea medicală, unde s-ar afla așa-zisul pacient, și sunați pentru confirmare. Verificați autenticitatea celor afirmate prin alte căi, respectiv contactarea persoanei în cauză sau a unei rude/cunoștințe, pe numărul de telefon pe care îl aveți dumneavoastră, nu pe cel oferit de persoana apelantă. Cu toate că cel care vă sună „vă recomandă” să fiți discret sau vă spune că nu puteți lua legătura direct cu ruda dumneavoastră, deoarece autoritățile i-au ridicat telefonul, nu aveți încredere în el. Trebuie să știți că reprezentanții medicali, ai poliției sau ai parchetului nu confiscă telefoanele mobile ale bolnavilor, ale celor implicați în accidente rutiere sau de altă natură. Nu depuneți bani în conturi bancare sau prin servicii de transfer rapid, către persoane necunoscute. Anuntați Poliția la numărul de urgență 112. În niciun caz nu acceptați o întâlnire directă cu persoana care v-a apelat, înainte de a discuta cu un polițist.