EXPLOZIE LA RAFINĂRIE! Două persoane au suferit arsuri, una dintre ele pe circa 72% din corp

Operatorul economic a precizat că victimele au rezultat în urma producerii unui incendiu.



Rafinăria Petrobrazi este, timp de 6 săptămâni, în revizie generală, activitatea acesteia fiind oprită.

Două persoane implicate în incidentul care s-a petrecut, luni după-amiază, în incinta Rafinăriei Petrobrazi au suferit arsuri prin flacără, una dintre ele pe circa 72% din suprafaţa corporală, iar cealaltă pe aproximativ 15% din corp.Conform Serviciului Judeţean de Ambulanţă Prahova, la locul solicitării au fost găsite trei victime.Un bărbat de 59 de ani, care are arsuri de gradul III-IV, prin flacără, pe aproximativ 72% din suprafaţa corpului şi arsuri de căi aeriene superioare, a fost preluat de elicopterul SMURD şi dus la Spitalul Floreasca.Un alt bărbat, de 55 de ani, are arsuri de gradul II-III, prin flacără, pe circa 15% din corp şi a fost dus la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti.De asemenea, un bărbat de 60 de ani are traumatism la un picior, însă a refuzat examinarea şi transportul la spital, a precizat sursa citată.Un incident s-a petrecut, luni după-amiază, în incinta Rafinăriei Petrobrazi, la faţa locului deplasându-se mai multe echipaje medicale, inclusiv elicopterul SMURD."În această după-amiază, în incinta unui operator economic de pe raza comunei Brazi, s-a produs un eveniment care, iniţial, nu a presupus intervenţia serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă. Evenimentul a fost gestionat de personalul specializat din cadrul operatorului economic. Ulterior, am fost solicitaţi pentru acordarea asistenţei medicale de urgenţă unor persoane implicate în eveniment", a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, scrie Agerpres.Surse locale au precizat că evenimentul a avut loc la Rafinăria Petrobrazi.