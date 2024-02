Femeie prinsă la volan cu o concentraţie alcoolică de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat

Potrivit acestora, poliţiştii au intervenit după ce o persoană a sunat la 112 şi a sesizat că autoturismul condus de femeia aflată sub influenţa alcoolului circulă haotic."Autoturismul a fost identificat şi oprit, stabilindu-se că era condus de către o femeie de 53 ani, domiciliată în comuna Şcheia. Întrucât femeia prezenta halenă alcoolică a fost testată cu aparatul etilotest, iar în urma testării a rezultat o alcoolemie de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat. Având în vedere acest rezultat, conducătoarea auto a fost condusă la Spitalul de Boli Cronice din oraşul Siret, unde i s-au recoltat probe biologice de sânge la interval de o oră, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei", au precizat oficialii IPJ.Şoferiţa s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducerea unui vehicul de către o persoană aflată sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe".