Fetiţă de 5 ani moartă şi un băieţel în stare gravă, după ce bunica i-ar fi spălat cu soluţie pentru deparazitarea oilor

O fetiţă de cinci ani a murit, iar verişorul ei, de un an, este în stare gravă la Spitalul din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, după ce ar fi fost spălaţi de bunica lor cu o substanţă toxică, posibil o soluţie folosită pentru deparazitarea oilor, scrie gds.roSora băieţelului, în vârstă de zece ani, a fost dusă la un spital din Slobozia, cu simptome asemănătoare. Poliţiştii au deschis o anchetă, fiind sesizată şi Direcţia de Protecţie a Copilului.Poliţia a anunţat, vineri, că Poliţia Oraşului Ţăndărei a fost sesizată, joi seară, de cadrele medicale de la Spitalul Ţăndărei despre faptul că la camera de gardă au fost aduşi doi copii, în vârstă de 5, respectiv 1 an şi 11 luni, care ar fi fost intoxicaţi cu o substanţă, potrivit news.ro.Fetiţa de cinci ani a murit, iar copilul de un an şi 11 luni este în stare gravă la Spitalul Orăşenesc Ţăndărei.