FOTO-VIDEO. Polițiștii de penitenciare din Constanța și-au strigat supărările. „Ne-au tratat sfidător!”

Polițiștii de penitenciare, polițiștii și militarii aflați la pensie au protestat, joi, 8 iunie, în fața Reprezentanței Comisiei Europene din București, pentru a atrage atenția că pensiile militare nu sunt pensii „speciale” și nu ar trebui să fie condiționate de Planul Național de Redresare și Reziliență. La ampla manifestare au luat parte sindicaliști din cadrul Federației Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, Sidepol și Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate.La București au protestat și membrii Sindicatului Polițiștilor de Penitenciare Constanța, din cadrul Penitenciarului Constanța Poarta Albă, „pentru a atrage atenția oficialilor europeni că pensiile militare nu sunt pensii speciale și refuzăm categoric modificărilor Legii 223/2015 privind pensiile militare”, după cum a precizat pentru „Cuget Liber” Bogdan Trăistaru, liderul SPPC.„Reprezentanții Comisiei Europene ne-au tratat sfidător, nedorind să discute cu niciun oficial din rândul protestatarilor. La rândul nostru, am depus un memoriu prin care am solicitat un răspuns din partea Comisiei, dacă statul român este condiționat să își slăbească apărarea, ordinea publică și securitatea națională pentru tranșa de 1,4 miliarde de euro. Am atras atenția totodată Comisiei Europene că toate țările membre NATO au pensii militare și totuși suntem singurul stat care vrea umilitarea militarilor, polițiștior și polițiștilor de penitenciare. Am convenit împreună cu partenerii noștri sindicali, în perioada următoare vom realiza o vizită șefului CSAT și președintele României Klaus Iohannis”, a declarat Bogdan Trăistaru.„Comisia Europeană şantajează Parlamentul României să adopte Legea pensiilor militare în forma dorită de Bruxelles, altfel ţara noastră nu va mai primi aproximativ 1,4 miliarde de euro. Guvernul a vândut apărarea, ordinea publică şi siguranţa românilor pe 1,4 miliarde de euro, bani care nu se vor duce în spitale, şcoli sau autostrăzi, ci în buzunarele firmelor de partid”, au susținut reprezentanţii FSANP, într-un comunicat de presă. „Comisia Europeană îi transformă pe poliţişti, militari şi pe poliţiştii de penitenciare în cobaii Europei. După experimentul din România, urmează şi alte state NATO?”, au mai atras atenția sindicaliștii.