Galerie foto. EXPLOZIE în miez de noapte, la Constanța! Oameni în stare gravă, intubaţi! Apartamente evacuate

Salvatorii din cadrul ISU Dobrogea au intervenit, în noaptea de miercuri spre joi, la ora 3.30, pe strada Egretei, unde a avut loc o explozie urmată de incendiu. Potrivit martorilor, pompierii au ajuns în câteva minute. Tot martorii spun că două persoane ar fi suferit arsuri.







"În jurul orei 3:14 minute, prin apel unic de urgență 112 am fost informați despre faptul ca în Constanța, pe aleea Egretei, la un bloc de locuințe P+3, a avut loc o explozie urmată de incendiu. Din primele momente au fost alocate 3 autospeciale de stingere cu apa și spuma, 2 autoscari, 1 descarcerare, 3 SMURD tip B, 1 autospecială transport victime mulțime și 3 ambulanțe de la serviciul județean de ambulanță. În urma incendiului au ars aproximativ 25 mp dintr-o garsoniera situata la etajul 2, iar din cauza exploziei au fost afectate alte 25 de locuințe. Au fost evacuate un număr de 20 de de persoane de către echipajele de intervenție, iar 71 de persoane s-au autoevacuat. In urma incendiului au fost transportate la spitalul județean Constanța de către 1 SMURD si 1 SAJ, 2 victime care prezentau arsuri. La fața locului a fost și un reprezentant din cadrul primăriei Constanța în vederea identificarii de persoane care ar avea nevoie de relocare. Incendiul a fost lichidat in mai puțin de o oră, iar misiunea de evaluare a pagubelor s-a finalizat în jurul orei 08.00.", spun reprezentanții ISU Constanţa.







Două vitime, intubate







UPDATE - În urma incendiului, un bărbat care a suferit arsuri pe 50 la sută din corp, suspect de arsuri şi la nivelul căilor aeriene, a fost transportat la spital de urgenţă.







O altă victimă, femeie, prezintă arsuri pe 30 la sută din corp, având de asemenea, arsuri la nivelul căilor respiratorii.







Ambele victime sunt intubate pe camera de resuscitare, din cauza arsurilor la nivelul căilor respiratorii.













Sursa foto: Andrei Cristina Florinel, Facebook