Departamentul pentru Situații de Urgență împreună cu cele trei companii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului PPC (Rețele Electrice Muntenia, Rețele Electrice Dobrogea și Rețele Electrice Banat) au lansat Ghidul siguranței în domeniul electric, disponibil pe platforma www.fiipregatit.ro , precum și pe website-ul companiilor de distribuție.În ceea ce privește siguranța în cadrul propriei locuințe, printre sfaturile specialiștilor se numără:· Folosește numai receptoare și aparate electrice omologate, nedeteriorate și nu le lăsa nesupravegheate sub tensiune;· Veri­fică periodic și/sau după un incident produs starea tehnică a instalației electrice de utilizare, cu ajutorul unui electrician autorizat;· Folosește protecții adecvate pe circuitele electrice. Ele pot salva viața în cazul în care izolația instalației este deteriorată sau când se ating involuntar părțile din instalație aflate sub tensiune;· Nu uita că apa și electricitatea sunt periculoase împreună; nu folosi dispozitive electrice neprotejate în medii umede sau dacă ești ud pe mâini sau transpirat;· Nu suprasolicita prizele; se poate produce un scurtcircuit și/sau un incendiu;· Nu folosi prelungitoare sau cabluri electrice în apropierea unor surse de căldură (aragaz, radiator, sobă etc.);· Veri­fică toate cablurile de alimentare ale aparatelor electrice pe care le folosești; nu le utiliza dacă sunt deteriorate.În afara casei, specialiștii recomandă:· Nu atinge tablouri electrice, fi­ride sau cutii de distribuție a energiei electrice;· Nu atinge stâlpii sau conductoarele (fi­rele), inclusiv cele căzute la sol;· Nu escalada stâlpii care susțin linii electrice aeriene;· Nu sustrage componente ale instalațiilor electrice de transport sau distribuție;· Nu manevra obiecte metalice (schele, scări, țevi, bare metalice etc.) sau nu folosi utilaje de ridicat în apropierea liniilor electrice aeriene;· Respectă indicatoarele de securitate și avertizare specifi­ce domeniului electric, atunci când le întâlnești;· Folosește numărul de urgență 112 în toate cazurile în care ai văzut/identi­ficat o stare de pericol care are legătură cu funcționarea instalațiilor electrice sau care poate constitui o amenințare pentru trecători.Aceste sfaturi, precum și alte recomandări utile sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro și aici - https://bit.ly/4caIF0t