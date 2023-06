Hackeri români, în vizorul DIICOT. Sunt percheziţii de amploare!

La data de 29 iunie a.c., polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul de Combatere a Criminalității Informatice din Poliția Română, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat 6 percheziții domiciliare și au pus în executare 8 mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, perturbarea funcționării sistemelor informatice, transfer neautorizat de date informatice și operațiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice, anunţă Poliţia Română.Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2022 – iunie 2023, persoanele bănuite ar fi lansat mai multe atacuri informatice tip „defacement” asupra sistemelor informatice aparținând mai multor instituții publice din țară, fapte circumscrise, având în vedere modul în care au fost săvârșite și s-au concretizat, fenomenului cunoscut în domeniul cibernetic sub titulatura de „hacktivism”.Activitatea desfășurată de bănuiți ar fi căpătat notorietate în mediul online, sub numele de „Operation Romania”.Hacktivismul este o formă de activism care implică utilizarea abilităților și cunoștințelor în domeniul tehnologic, în special în hacking și securitate informatică, pentru a promova cauze politice, sociale sau ideologice.Una dintre caracteristicile distincte ale hacktivismului este utilizarea tehnicii de hacking pentru a obține acces neautorizat la sisteme informatice. Acest acces poate fi obținut fie prin exploatarea vulnerabilităților de securitate, fie prin exploatarea parolelor slabe, setate de către utilizatorii legitimi, fie prin alte metode de infectare.Un alt aspect important al hacktivismului este utilizarea puterii colective. Hacktiviștii colaborează adesea în grupuri sau în comunități online, împărtășind cunoștințe, instrumente și idei pentru a amplifica impactul acțiunilor lor.Utilizarea internetului și a platformelor de comunicare online facilitează colaborarea la nivel global și permite hacktiviștilor să acționeze fără a fi restricționați de granițe geografice.Activitatea de hacktivism poate îmbrăca diverse forme, printre care:1. Defacement-uri și atacuri cibernetice: Hacktiviștii pot pătrunde în site-uri web și le pot modifica conținutul (defacement), afișând mesaje sau simboluri relevante pentru cauza pe care o susțin.2. Scurgeri de informații (leaks): Hacktiviștii pot accesa și divulga informații secrete sau confidențiale. Aceste scurgeri pot avea un impact semnificativ asupra organizațiilor sau instituțiilor vizate.3. Atacuri de tip DDoS (Distributed Denial of Service): Hacktiviștii pot utiliza tehnici de atac pentru a suprasolicita un server sau o rețea, blocând accesul utilizatorilor legitimi la resursele respective.La acțiune au participat polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, ai serviciilor de combatere a criminalității organizate Buzău, Vaslui și Bistrița-Năsăud, precum și jandarmi din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.