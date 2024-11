Încă o nenorocire s-a abătut în familia Prigoană: A făcut AVC după ce a aflat că omul de afaceri a murit

O nouă tragedie ar fi putut să se întâmple în familia Prigoană. Soacra afaceristului a făcut accident vascular cerebral când a auzit că ginerele său a murit. Dezvăluirea a fost făcută chiar de Mihaela Botezatu, ultima soție a lui Silviu Prigoană.







Mihaela Botezatu, cea lângă care Silviu Prigoană își găsise liniștea în ultimii ani, a dezvăluit că o nouă tragedie a fost la un pas să se întâmple în familia sa. Mama ei și soacra omului de afaceri a fost atât de șocată de vestea ginerelui său încât a făcut accident vascular cerebral în momentul în care a aflat vestea tragică, prezintă romaniatv.ro







Văduva omului de afaceri a spus la ”Un show Păcătos” că nu a dormit deloc de când a murit soțul său.







Mihaela Botezatu și Silviu Prigoană s-au căsătorit în 2016. În trecut, aceasta a povestit că l-a întâlnit pe Prigoană prin intermediul regretatului Marcel Toader.







„Eu trebuia să mă întâlnesc cu Marcel Toader în Bucureşti, voia să mi-o prezinte şi pe Maria, viitoarea lui soţie, iar când am ajuns în Capitală l-am sunat. El mi-a spus că este acasă la naşul lor, Silviu Prigoană, şi să vin şi eu, că este o cină între prieteni. La momentul respectiv, eu îl priveam cu alţi ochi pe Silviu, pentru că îl ştiam doar de la televizor. Iniţial am refuzat invitaţia, mi se părea că nu am ce să caut la el acasă, dar Marcel a insistat, mi l-a dat pe Silviu la telefon, eu m-am tot scuzat, apoi, Marcel a revenit cu apelul şi, într-un final, obosită după drumul de la Sibiu, am acceptat să vin.

Atunci ne-am văzut pentru prima oară! Era multă lume, am făcut cunoştinţă cu toţi şi am sesizat că atunci când Silviu povestea ceva parcă mi se adresa direct. El a observat că eram cumva reticentă şi a început să-mi vorbească despre el, să-l pot cunoaşte mai bine. A doua zi am plecat la Sibiu, iar Silviu mi-a trimis mesaje şi am stabilit să povestim mai multe când mă întorc la Bucureşti”, a declarat Mihaela Botezatu.







Silviu Prigoană a murit marți, 12 noiembrie, 2024, la vârsta de 60 de ani. Tragedia s-a petrecut cu doar o lună înainte să împlinească 61 de ani.