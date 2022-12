Inconștiență pe șoselele din Constanța: fără permis sau beți criță, dar cu volanul în mână!

Polițiști din cadrul Serviciului Rutier au identificat, duminică, 11 decembrie, ora 21.10, un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39E, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Bărbatul în cauză a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.Totodată, la data de 11 decembrie, în jurul orei 18.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Negru Vodă au identificat un bărbat, de 18 ani, care a condus un autoturism pe strada Mangaliei din orașul Negru Vodă, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Persoana în cauză a fost implicată într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.De asemenea, în aceeași zi, în jurul orei 16.00, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un moped neînmatriculat pe strada Valea Cișmelei din orașul Cernavodă, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La rândul lor, în jurul orei 14.30, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 27 de ani, care a condus un autoturism pe strada Plopilor din orașul Năvodari, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.