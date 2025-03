Individul care instiga la crime, umil când s-a trezit cu mascaţii peste el. "Au fost doar parodii"

Vărsare de sânge, în numele păcii. Un bărbat din Oneşti, fan declarat al liderului mercenarilor, Horaţiu Potra, a instigat lumea să ucidă în mesaje video postate pe Tik Tok. Discursul, extrem de periculos, a ajuns la mii de oameni. Bărbatul de 49 de ani este recidivist. Când s-a trezit cu mascaţii la ușă s-a scuzat şi a spus că totul a fost doar o glumă şi a implorat iertare.







"În glumă, băusem un pahar de vin, hai să fac o glumă să râdă băieţii de mine", a declarat Gheorghe Irava. O glumă la care nu a râs nimeni. Mascaţii au venit pregătiţi pentru ce mai rău la descideri, după ce au văzut contul de Tik Tok al bărbatului. Zeci de filmări, zeci de mesaje de instigare la volenţă extremă a răspândit bărbatul pe internet. Cu un discurs similar cu cel al mercenarului Horaţiu Potra, individul chema oamenii în stradă la Bucureşti şi îi îndemna să ucidă.







"Încă nu aţi câştigat războiul, după ce se numără cadavrele este un citat dintr-un general, care a zis asa. Deci eu nu am făcut decât să citez un general. Am fost de două ori la miting la Bucureşti şi soţia a râs de mine. Băi, dar tu eşti bărbat? Te duci ca un prost? Ia băi şi tu, fii bărbat! N-am cerut la nimeni să ia cuţitul. Am zis : prieteni , uitati, a râs soţia de mine: ia mă si tu un cuţit, ia ceva, dacă ai vreun duşman mai mare, asta a fost", a declarat Gheorghe Irava.







Gheorghe Ivara se declara fan convins al mercenarului Horaţiu Potra - îi promova mesajele şi răspundea chemărilor la luptă şi la forţă armată. Dur şi neînfricat pe internet, glumeţ şi paşnic în viaţa reală. În faţa mascaţilor, bărbatul a jucat un cu totul alt rol. "Au fost doar parodii, ca să râd cu prietenii", a declarat Gheorghe Irava. Alături de el a fost luată şi soţia la audieri. Amândoi au fost eliberaţi în jumătate de oră. "Tot ce mi-au confiscat sunt cuţitele. Ce vigilenţi sunt poliţiştii de la Oneşti cu... cuţitele de bucătărie", a declarat Gheorghe Irava.







Gheorghe Irava este cunoscut pentru trecutul său infracţional. De trei ori a fost închis până acum. 7 ani pentru trafic de persoane, 4 ani pentru constituire de grup infracțional organizat şi 6 luni pentru falsificare de documente, în Milano. Anchetat de procurori, bărbatul este liber şi poate instiga în contiuare pe Internet. Pagina lui de Tik Tok este urmărită de aproapte şapte mii de oameni.







Mai multe postări prin care se instigă la violenţe pe reţelele sociale au fost luate în vizor de CNA de luni şi până acum. Consiliul Naţional al Audiovizualului a cerut platformelor să elimine mesajele care încalcă legea, altfel riscă amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, scrie observatornews.ro