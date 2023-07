Informări despre noua pedeapsă pentru șoferii beți care provoacă accidente mortale, în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche

Polițiștii din cadrul Biroului de Analiză și Prevenire a Criminalitătii împreună cu polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și specialiști ai Agenției Naționale Antidrog - Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța au desfășurat, marți, 25 iulie, activități de informare, în Punctul de Trecere a Frontierei Vama Veche, cu privire la modificările aduse Codului Penal prin Legea 213/2023. În acest context, polițiștii le-au adus la cunoștință, conducătorilor auto, prevederile Legii 213/2023, care a intrat în vigoare la data de 13 iulie și a modificat art. 91 din Codul Penal.Potrivit prevederilor acesteia, nu se poate dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere în cazul persoanelor care nu dețin permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule sau sunt sub influența alcoolului ori a drogurilor și provoacă accidente din care rezultă decesul unor persoane. De asemenea, conducătorilor auto li s-a reamintit faptul că riscul producerii unor accidente rutiere este mai mare în cazul în care șoferul se află sub influența alcoolului, a drogurilor sau nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.