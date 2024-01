Mama fetiţei de 9 ani, găsită moartă într-un apartament din Galați, ridicată pentru audieri

O fetiţă de 9 ani din Galaţi a fost găsită miercuri, moartă în apartamentul în care locuia alături de mama ei şi doi fraţi. Mama, bănuită de crimă, a fost dusă la audieri, iar frații fetiței au fost preluați de Protecția Copilului.







Femeia, cunoscută cu probleme psihice, ar fi bătut-o pe copilă, iar apoi, i-ar fi dat patru pastile de Aspirină odată. Când fetița n-a mai dat semne de viață, unchiul ei a sunat la 112, dar, din păcate, echipajul, care a încercat aproape o oră să o resusciteze, a fost nevoit să declare decesul.







”Fata a fost în mall de ieri, de la 2 până la 9 seara, și în timpul ăla a bătut-o mă-sa pe aia, fata n-a știut. Nu (n.r. - nu o bătea mereu), la țară când era o bătea. Are crize, are carnet de handicap. A luat-o fata de un an de zile la ea, cu tot cu copii, că îi bătea într-una acolo”, a povestit mama cumnatei femeii care și-ar fi ucis în bătaie fetița de 9 ani.







”Aseară nu am auzit nimic, alaltăseară am auzit. Se auzeau bușituri foarte multe și urlete de copil. Am crezut că e bebeluș care plânge. Se tot bușea ușa de la intrare, se auzea de parcă cădeau chestii la mine în casă.

Bușituri, bătăi, plânsete, la ora 11 noaptea se trânteau ușile. Am văzut foarte multe persoane care intrau și ieșeau (n.r. - din apartamentul femeii) erau și bărbați care intrau și ieșeau, poate erau rude, nu știu”, a explicat vecina femeii, potrivit antena 3.ro







”Informațiile sunt foarte puține în acest moment, știm sigur că cei doi copii ai familiei au fost preluați în regim de urgență și se află acum într-un loc sigur. Vor fi evaluați din punct de vedere medical, consiliați psihologic și sprijiniți în aceste momente care urmează”, a declarat o reprezentantă a DGASPC Galați.







Sunt mai bine de cinci ore de când mama se află la audieri, iar anchetatorii îi audiază și pe cumnatul femeii, dar și pe soția acestuia.







Aceștia vor să stabilească cu exactitate firul evenimentelor și motivul decesului copilei.