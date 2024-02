Ministrul Predoiu, reacție în cazul poliţistului lovit de un şofer beat și posibil drogat

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, sâmbătă, în legătură cu situaţia poliţistului accidentat de un şofer aflat sub influenţa drogurilor şi alcoolului, că s-au luat toate măsurile imediat după accident pentru a-i fi protejată viaţa.El a adăugat că această meserie implică riscuri, iar Poliţia face eforturi prin acţiuni de prevenţie şi sancţionare pentru a combate astfel de incidente."Astfel de incidente, din păcate, vor continua până când nu reuşim să ajungem ca societate (...) la un grad de conştientizare şi de educaţie care pur şi simplu să creeze un liber arbitru pentru fiecare, care să spună: "Nu, odată ce am consumat alcool, nu urc la volan şi nu drogurilor". Poliţia face eforturi şi cifrele au arătat. (...) S-au obţinut rezultate. Au fost în jur de 22.000 de permise sancţionate pentru consum de alcool, în interval de un an de zile. Vă daţi seama: 22.000, practic, de acţiuni de prevenţie. Dacă, din aceşti 22.000 de cetăţeni, poliţia ar fi scăpat 10% şi s-ar fi urcat la volan, numărul accidentelor ar fi crescut", a afirmat Predoiu, întrebat la finalul unei conferinţe de presă în legătură cu acest caz.El a menţionat că nu a fost informat în legătură cu starea actuală de sănătate a poliţistului, dar a dat asigurări s-au luat toate măsurile imediat după accident pentru a-i fi protejată viaţa.Sursa foto: Capital