Moarte misterioasă și anchetă penală! După o lună de agonie, preotul Cătălin Moroșan a murit în Spitalul Județean Constanța

După o lună de agonie, preotul Cătălin Moroșan (30 de ani) a murit în Spitalul Județean Constanța. A fost internat la terapie intensivă deoarece a înghițit o substanță toxică.

Ce spune Poliţia Constanţa despre acest caz

"La data de 1 martie a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța - Secția 3 Poliție au fost sesizați, de Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, cu privire la faptul că un bărbat, de 30 de ani, a decedat în cadrul unității medicale. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de ucidere din culpă."

Asupra întregului incident au planat mai multe suspiciuni. Au existat voci care au susținut că preotul a încercat să se sinucidă. Ipoteza a fost negată de soția lui Cătălin Moroșan. ”Îmi cunosc soţul de când era mic copil, deci îl cunosc cel mai bine. Şi ştiu că nu ar putea să facă ceva necugetat cum se speculează. Asta făcea şi în momentul în care i s-a făcut rău. El era pe telefon şi trimitea oamenilor rugăciuni”, a declarat atunci Mihaela Moroșan, citată de Observator News.







Ea a adăugat că nu-și explică cum s-a îmbolnăvit brusc soțul său: „A ieşit de-acasă, deci a plecat de-acasă ca tot omul, bine. La prânz a ajuns acasă, am petrecut împreună timp, am luat masa împreună și i s-a făcut rău, am chemat ambulanţa şi l-am adus la spital...”







După internare, medicii au stabilit că preotul înghițise o substanță toxică.







xxx







Reamintim că, la începutul lunii februarie, atunci când Cătălin Moroșan a fost internat la ATI, soția acestuia se plângea pe rețelele de socializare că încearcă de trei zile să îl transfere la un spital din București, dar întâmpină piedici din partea medicilor: "încercăm de 3 zile să facem transferul la un Spital de Specialitate din București al soțului meu Pr. Moroșan Cătălin dar ne luptăm cu morile de vânt, avem piedici la transfer. Este dreptul meu și lupt pentru el dar Spitalul Județean de Urgență Constanța nu mi-l oferă. Rog să fie distribuită postarea mea".







Printre comentariile la postarea soţiei se regăsește și cel al dr. Mihaela Pundiche Butcaru, medic în cadrul Spitalului Județean Constanța, Clinica de Chirurgie. Ea scrie că Mihaeala Moroșan face acuzații nefondate la adresa Spitalului Județean Constanţa:



Iată mesajul său:



”DOAMNE AJUTA! Cu maximă mâhnire sufletească și revoltă, în calitate de mamă și medic care am depus un jurământ în fața lui DUMNEZEU să slujesc la căpătâiul bolnavilor, consider că este o datorie morală să intervin și să fac doar câteva precizări ADEVĂRATE, care pot fi oricând probate. Este INCALIFICABIL gestul dumneavoastră de a face acuzații mincinoase, nefondate la adresa Spitalului Județean Constanța, în condițiile în care de mai bine de o săptămână, întregul corp medical în frunte cu dl Manager, au făcut eforturi susținute, continue și supra-omenești să-i salveze viața acestui om-părinte…Mai mult, la încercările dvoastră de a-l transfera în altă instituție din București, toți colegii au răspuns AFIRMATIV, și chiar la comanda dvoastră și în prezența dvoastră au acceptat și vorbit cu medicii din București, care înțelegând starea CRITICĂ și FFFF GRAVĂ a pacientului, NU și-au dat acordul să îl primească în acele spitale. Chiar și în aceste condiții, colegii din terapie intensivă, medicală, neurologie, neurochirurgie, hemodializă, imagistică, etc, se zbat secundă de secundă, din primul moment să-i salveze viața, în condițiile în care dvoastră ați ascuns și modificat adevărul despre cronologia faptelor și apariția primelor semne clinice în cazul acestei “intoxicații cu substanța necunoscută”, lucru care ar fi fost poate fff util ptr a-i salva viața, dacă se cunoștea din primele ore etiologia comei în care se afla pacientul din momentul în care l-ați adus la spital.



Este mare păcat ceea ce faceți din toate punctele de vedere….



Noi, medicii, ne facem datoria față de pacienți, chiar dacă aparținătorii aruncă cu noroi în noi, pentru că faptele noastre sunt “contabilizate” de DUMNEZEU, așa cum va veni momentul să fie “contabilizate” și ale dvoastră….



Mare PĂCAT….



Iar pentru toți cei care fac comentarii nefondate și neadevărate, nu vreau să vă spun decât că sunteți într-o mare eroare…



În nume propriu vă asigur, că toți medicii din Spitalul Județean fac în continuare eforturi susținute să-i salveze viața părintelui, dându-și în orice secundă acordul ca pacientul să fie transportat în orice alt loc unde familia dorește, la cererea familiei, care TREBUIE să înțeleagă că starea GRAVĂ în care se află nu îi permite transportul în condiții de maximă siguranță.”













Preotul Cătălin Moroșan foto: FB/Cătălin Moroșan