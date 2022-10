Monica Macovei, prima reacție după accidentul în care a fost implicată, la Constanța

Monica Macovei a fost implicată, sâmbătă, într-un accident în urmă căruia un motociclist a fost rănit.







Accidentul s-a produs pe pe DN 39, între municipiul Mangalia și localitatea 2 Mai.







Iată ce spune Monica Macovei despre accidentul în care a fost implicată:







"Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment in care airbags s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă. Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui.", a postat Monica Macovei, pe pagina de Facebook.

Sursa foto: G4media.ro