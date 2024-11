O nouă înşelătorie îi vizează pe taximetrişti. Iată cum acţionează hoţii

O nouă înşelătorie care vizează şoferii de taxi sau ridesharing: Un client a cerut unui şofer să îi schimbe 500 de euro, pe motiv că e noapte şi nu sunt deschise casele de schimb. A doua zi şoferul a constatat că valuta era, de fapt, hârtie imprimată







Poliţiştii suceveni atrag atenţia asupra unei noi metode de înşelăciune care are ca ţintă şoferii de taxi sau de ridesharig. Un şofer de ridesharing a rămas fără 2400 de lei după de a luat, pe timp de noapte, un client, l-a dus la o adresă, iar acesta a revenit spunând că are 500 de euro pe care nu are unde să îi schimbe. Şoferul s-a oferit să îi schimbe valuta, iar a doua zi a constatat că bancnota de 500 de euro era, de fapt, o hârtie imprimată.







„Bărbatul îşi desfăşoară activitatea în calitate de conducător auto la o firmă de ridesharing, iar la data de 10.11.2024, în jurul orei 02:00, acesta se afla în timpul serviciului pe raza municipiului Suceava, atunci când l-a lăsat pe un client în municipiul Suceava, lângă o sală de jocuri. Imediat, de autoturismul persoanei vătămate s-a apropiat un alt bărbat care i-a solicitat insistent să îl preia şi să îl transporte. Persoana vătămată a dat curs solicitării, transportând bărbatul necunoscut la o adresă din municipiul Suceava. Aici, bărbatul i-a solicitat şoferului suma de 350 lei întrucât are o urgenţă, sub promisiunea că se va deplasa la domiciliu de unde va lua o sumă de bani în euro pe care o va schimba şi va restitui banii. Persoana vătămată a dat curs solicitării, fapt pentru care i-a oferit acestuia suma cerută, după care bărbatul a coborât din autoturism solicitându-i să-l aştepte, deplasându-se într-o direcţie necunoscută. După un timp, bărbatul necunoscut a revenit la autoturism, solicitându-i încă o cursă, sub pretextul faptului că acesta dorea să meargă la o casă de schimb valutar să schimbe o sumă de bani pentru a putea achita contravaloarea cursei”, se arată într-un comunicat dat publicităţi duminică de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Suceava, scrie news.ro







Poliţiştii precizează că şoferul a fost de acord să schimbe el suma de bani în condiţiile în care la acea oră nu era deschisă nicio casă de schimb valutar.