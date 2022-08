O viaţă de salvator, presărată cu provocări: "Cele mai emoționale intervenţii sunt acelea în care victime sunt copiii"

Își amintește una din primele sale intervenții: incendiu la casa primarului, la vremea respectivă, de la Chirnogeni. Era trecut de ora 10.00 noaptea, iar autospeciala sa era o APCA, cu o viteză de deplasare foarte redusă.





„Pe atunci, cea mai apropiată subunitate de Chirnogeni era fie Palas, fie Mangalia. Nu existau subunitățile așa cum sunt acum. Nu existau nici telefoane pe atunci, iar stațiile radio erau slabe din punct de vedere al semnalului. Când ajungeam la locul intervenției, trebuia să căutăm un telefon fix, să sunăm în dispecerat și să dăm datele de la fața locului. Uneori, sunam de la telefoanele publice. 981, pe atunci numărul de urgențe, era gratuit. În timp ce noi ne deplasam, în dispecerat a sunat apelantul, care a spus că nu mai este nevoie de intervenția pompierilor. Incendiul fusese stins, dar, cum nu exista posibilitatea să fim anunțați, am continuat deplasarea. Am ajuns cred că după mai bine de o oră. În miezul nopții. Toată lumea dormea și i-am trezit din somn cu sirenele. Chiar în acea seară, primarul ne-a spus că are în plan înființarea unei subunități de pompieri la Chirnogeni. Era conștient că distanța este foarte mare.... Câțiva ani mai târziu, a fost operaționalizată Garda nr. 2 de Intervenție Chirnogeni”, povestește plt. adj. șef Alexandru Ciubuc.