O vizită la Garda de Coastă, pe când era elevă de gimnaziu, a convins-o că vrea să devină polițist de frontieră

O vizită la Garda de Coastă a fost suficientă pentru a iubi meseria de polițist de frontieră și a face tot posibilul pentru îndeplinirea visului.Magda Ivan este proaspăt absolventă a Şcolii de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu” Oradea, ca șef de promoție, cu media 9,76, au anunțat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră.Edificiul profesional și afectiv al fiecărui om este alcătuit din persoanele pe care le întâlnește, care îl formează și care îi marchează profund existența.„O vizită, în gimnaziu, la sediul Gărzii de Coastă avea să-mi determine alegerea profesională. Așa m-am hotărât să urmez o carieră în poliție și am început pregătirile din timp. În ciuda accidentărilor suferite la antrenamente, nu am renunțat, dimpotrivă m-au determinat și mai mult să-mi ating idealul. La Școala de Poliție a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” din Oradea am avut ocazia să învăț de la cei mai buni profesori, iar practica desfășurată la PTF Vama Veche a fost esențială pentru pregătirea mea, fiind locul unde am descoperit ce înseamnă cel mai bine munca de polițist de frontieră.Pentru că îmi plac provocările, am ales să-mi desfășor activitatea la Grupul de Nave Constanța din cadrul Gărzii de Coastă, într-un domeniu ce presupune tărie de caracter, voință și o concepție disciplinată a vieții”, a povestit Magda Ivan.