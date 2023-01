Obiectivele Forțelor Navale pentru 2023: programele de reparații și modernizare și îmbunătățirea traiului marinarilor

Obiectivele generale ale Forțelor Navale Române, pentru anul 2022, au fost: asigurarea unui nivel ridicat al capacității de reacție; proiectarea capabilităților relevante pentru îndeplinirea misiunilor și înzestrarea cu mijloace de luptă moderne; creșterea nivelului de pregătire a personalului și continuarea operaționalizării forțelor din compunere.„În anul 2022, efortul structurilor Forțelor Navale Române a fost concentrat pe executarea serviciului de luptă permanent, supravegherea spațiului maritim și fluvial din zona noastră de responsabilitate, precum și pe operația de luptă contra minelor marine, pe care am declanșat-o după începerea războiului din Ucraina”, a spus viceamiralul Mihai Panait la începutul expunerii sale.Ca urmare a degradării situației de securitate din Marea Neagră, din cauza agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei, Forțele Navale Române au anulat, cu acordul aliaților NATO și UE, participările cu nave la operațiile desfășurate de NATO și UE în Marea Mediterană, precum și integrarea unor nave militare românești în grupările navale permanente de luptă ale NATO. În condițiile restricțiilor impuse de războiul care se desfășoară în apropierea granițelor noastre, instruirea personalului din Forțele Navale Române, în anul 2022, s-a executat pe baza ciclului rotațional de generare – regenerare a pachetelor de forțe pentru apărarea națională și a pachetului unic de forțe puse la dispoziția NATO și UE.„Anul trecut, activitățile de instruire ale tuturor structurilor din Forțele Navale au însumat 1.254 de zile de instrucție pe mare, pe fluviu, în aer și în teren, în creștere cu 12% față de anul 2021. Situația comparativă a ultimilor zece ani ne arată că numărul activităților de instruire executate în anul 2022 a fost cel mai mare de până acum, iar majoritatea zilelor de ieșire pe mare și pe fluviu, precum și a orelor de zbor cu elicopterele Puma Naval au fost desfășurate în cadrul operației de luptă contra minelor marine, începută în luna martie a acestui an”, a mai afirmat viceamiralul Mihai Panait.La indicatorul „Relații militare internaționale”, șeful Statului Major al Forțelor Navale a subliniat organizarea, în premieră, în România, a Reuniunii Comandanților Marinelor Militare Europene (CHENS, Chiefs of European Navies), a primei ediții a Forumului Maritim al Mării Negre și a primei ediții a Seminarului „Fluxurile procesului de comunicare pe flancul estic al NATO”, trei evenimente care au contribuit la dezvoltarea cooperării în domeniul securității și la consolidarea profilului țării noastre în cadrul NATO și UE.Despre înzestrare și modernizare, șeful Statului Major al Forțelor Navale a menționat neînceperea derulării Programului major de achiziție corvete multifuncționale ca fiind principala cauză pentru neîndeplinirea țintelor de capabilități asumate de țara noastră față de NATO.Obiectivele Forțelor Navale pentru anul 2023 sunt structurate pe trei direcții: dezvoltarea programelor de reparații, modernizare și înzestrare; executarea, în condiții de siguranță, a misiunilor și sarcinilor primite; îmbunătățirea condițiilor de învățământ, instruire și trai ale personalului militar și civil.„Alături de Programul SIML (Sistem de instalații mobile de lansare rachete antinavă), pe termen scurt, Forțele Navale Române acordă o importanță deosebită inițierii programului „Submarin împotriva amenințărilor de suprafață și subacvatice” și achiziționării de nave vânătoare de mine, nave de intervenție pentru scafandri, vehicule amfibii de asalt și de elicoptere cu capabilități de luptă la suprafață. Până la finalizarea acestor programe, continuăm programele de reparații capitale și de modernizare ale platformelor navale aflate în serviciu, pentru a ne îndeplini obiectivele.În domeniul operațiilor și exercițiilor, în anul 2023, este planificată participarea unei fregate T22, cu elicopter ambarcat la Operația Uniunii Europene „EUNAVFOR Irini” și la Operația NATO „Sea Guardian”, în funcție de evoluția situației de securitate din Marea Neagră. În plan intern, cel mai mare exercițiu multinațional planificat și organizat de Forțele Navale Române este „Sea Shield”. Acesta va conține, în premieră, și secvențe de instruire în zona fluvială, nu numai activități de instruire pe mare, dar sunt planificate alte numeroase exerciții, pe mare, pe fluviu, în aer și în teren, care vizează instruirea tuturor categoriilor de personal din Forțele Navale. Am convingerea că, prin organizare, seriozitate, și muncă susținută, vom îndeplini obiectivele propuse pentru anul 2023 și vom contribui la menținerea standardelor de performanță ale personalului din Forțele Navale, precum și la dezvoltarea conștiinței maritime a publicului din țara noastră”, și-a încheiat expunerea Șeful Statului Major al Forțelor Navale, viceamiral Mihai Panait.