Polițiștii au descins peste vrăjitoare! O persoană a rămas fără 20000 de euro

"Astăzi, 14 iunie 2023, poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 5 Poliție pun în aplicare un mandat de percheziție domiciliară, în București, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunii de înșelăciune. În fapt, în perioada 2021 - prezent, patru bănuiți ar fi indus în eroare o persoană, sub pretextul că-i vor rezolva problemele personale, prin ritualuri de vrăjitorie, i-ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 20.000 de euro. Persoanele în cauză vor fi conduse la audieri în vederea dispunerii măsurilor legale. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Secției 5 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune", transmite Poliţia.