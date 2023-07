Polițiștii de frontieră constănțeni, apreciați pentru activitatea desfășurată în Marea Mediterană

Directorul executiv al Frontex, Hans Leijtens, a efectuat o vizită de lucru la bordul navei maritime de patrulare MAI 1107 a Gărzii de Coastă, aflată în misiune în cadrul Operaţiunii Maritime Comune „THEMIS 2023”, în Italia.Oficialul a fost întâmpinat de comandantul navei, comisar de poliţie Codin Avram, care a făcut o trecere în revistă a echipajului aflat la bord şi o scurtă prezentare a navei şi a capabilităţilor acesteia. Directorul Frontex a apreciat în mod deosebit activitatea poliţiştilor de frontieră români şi le-a mulţumit pentru implicare, seriozitate şi dăruirea cu care îşi duc la îndeplinire misiunile, de cele mai multe ori dificile, de patrulare, supraveghere, căutare şi salvare în Marea Mediterană. La finalul vizitei, directorului Frontex i-a fost dăruit, de către comandantul navei, în semn de preţuire şi respect, un pavilion al navei.Reamintim faptul că în prezent mijloace navale ale Poliţiei de Frontieră Române execută misiuni în Marea Mediterană sub egida Frontex, în cadrul Opraţiunii Comune „THEMIS 2023”. Principalul obiectiv al operaţiunii îl reprezintă sprijinirea autorităţilor italiene în supravegherea şi controlul frontierelor maritime ale Uniunii Europene, prevenirea și combaterea migrației ilegale, precum şi căutarea şi salvarea persoanelor aflate în dificultate pe mare (Search and Rescue) la frontiera externă a Uniunii Europene.În acest an, poliţiştii de frontieră aflaţi la bordul navelor Poliţiei de Frontieră care au luat parte la misiune au salvat din apele Mării Mediterane şi transportat în siguranţă la ţărm, 1.620 cetăţeni străini. Aceştia se aflau pe ambarcaţiuni supraaglomerate şi de mici dimensiuni. Totodată, poliţiştii de frontieră români au asigurat remorcarea în condiţii de siguranţă, până în diverse porturi din insulele Republicii Italiene, a unor veliere ce se aflau imposibilitatea de a face manevre.