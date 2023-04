POLIȚIȘTII FALȘI din Constanța, care au SECHESTRAT și TÂLHĂRIT oameni pe un drum din Mehedinți, au ajuns după gratii

Polițiștii au descins în percheziții în județul Constanța, la domiciliile a șapte bărbați, suspectați că s-au dat drept polițiști și au tâlhărit oameni pe un drum din Mehedinți, în miez de noapte. Suspecții sunt vechi „clienți” de-ai oamenilor legii, unii dintre ei fiind cercetați pentru trafic de droguri, în trecut.Faptele de care sunt acuzați suspecții au fost comise la sfârșitul lunii ianuarie, în miez de noapte. Astfel, pe 28 ianuarie, după ora 00.00, Poliția orașului Baia de Aramă a fost sesizați că trei bărbați, în timp ce se deplasau cu un autoturixm pe DN 67D, au fost opriți în trafic de mai mulți indivizi care s-au dat drept polițiști, care le-au spart geamul mașinii, au sustras cheile vehiculului și telefoanele mobile. „Din cercetările efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Mehedinți a reieșit că trei bărbați, cu vârste între 20 și 28 de ani, în timp ce se deplasau cu un autoturism pe DN 67 D, zona denumită Valea Cernei, au fost opriți în trafic de un autoturism prevăzut cu stroboscoape. Ulterior, în zonă, a mai oprit un alt autovehicul. Din autoturisme au coborât mai multe persoane îmbrăcate în haine de culoare închisă, cu fețele acoperite cu cagule și purtând mănuși, care și-au declinat o calitatea oficială, iar, prin folosirea unui pistol tip airsoft și a unor substanțe lacrimogene, au reușit extragerea ocupanților autoturismului oprit. Ulterior, prin întrebuințarea unor acte de violență și amenințări, cele trei persoane au fost imobilizate și transportate pe un drum adiacent și izolat, fiind deposedate de telefoane mobile și de cheile autoturismului”, au precizat polițiștii din județul Mehedinți.Ulterior, în urma cercetărilor, oamenii legii au identificat suspecții ca fiind șapte bărbați, cu vârste între 20 și 54 de ani, din județul Constanța. Este vorba despre Mihai L., Marius Daniel B., Florin Gheorghe M., Vasile Valentin N., Marius C. și Marius Costin G.. Drept pentru care, în baza probatoriului administrat, Judecătoria Baia de Aramă a emis opt mandate de percheziție domiciliară, șapte dintre acestea în județul Constanța, iar unul în județul Mehedinți.„În urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate două autoturisme, trei stații emisie recepție, trei pistoale, două puști tip airsoft, o pungă cu un kilogram de muniție, trei recipiente cu gaz comprimat, obiecte tăietor – înțepătoare, cagule, mănuși de protecție din material textil, articole vestimentare și 15 telefoane mobile. Șapte bărbați au fost conduși la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinți, în vederea audierii și luării măsurilor preventive”, au mai arătat anchetatorii.Cei șapte bărbați au fost prezentați Judecătoriei Baia de Aramă cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile, propunere ce a fost însușită de instanță, joi, 20 aprilie.Cercetările sunt continuate sub îndrumarea și supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Baia de Aramă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tâlhărie calificată și lipsire de libertate.Suportul de specialitate a fost asigurat de Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul serviciilor pentru acțiuni speciale Mehedinți, Constanța și Tulcea, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Mehedinți, Serviciului Criminalistic Mehedinți și jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanța.