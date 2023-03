Polițiștii și pensionarii militari se pregătesc de ample proteste

Polițiștii, polițiștii de penitenciare și militarii pensionari se pregătesc de ample proteste. Acestea se vor desfășura în perioada 21 – 25 martie, în mai multe orașe, respectiv: Timișoara - 21 martie, Cluj-Napoca - 22 martie, Iași - 23 martie, București - 24 și 25 martie.„Reamintim, pe scurt, principalele revendicări transmise Guvernului, MAI și Parlamentului, de către SNPPC, care privesc angajații în activitate și rezerviștii/pensionarii militari: aplicarea, de urgență și în integralitate, a Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 (în ceea ce privește Anexele VI și VIII, care fac referire la militarii, polițiștii și personalul contractual din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională), așa cum s-a procedat în cazul altor familii ocupaționale/sectoare de activitate, care au intrat în grilele de salarizare la termen); salarizarea decentă, acordarea drepturilor pentru transport și încadrarea în condiții de muncă adecvate a personalului contractual din MAI/SNAOPSN; aplicarea Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, în forma votată inițial, pentru a asigura stabilitatea și predictibilitatea acestui sistem de pensii existent în toate statele membre NATO/UE (în contextul războiului, care durează de un an, la granițele României, reamintim că rezerviștii militari au un regim juridic special, pentru că fac parte din cele trei categorii de forțe armate, prevăzute de Legea 446/2006, fiind gata oricând de rechemare în activitate/mobilizare; joaca de-a alba-neagra cu legislația pensiilor militare trebuie să înceteze!); aplicarea sporurilor la valoarea salariilor în plată, nu la valori inferioare, unele chiar din anul 2009 (de exemplu, cuantumul chiriei acordate în MAI este inferior sumei forfetare pe care statul o plătește pentru un refugiat cazat la un particular); un nou Statut al polițistului și un Ghid al carierei polițistului, dată fiind perimarea actualelor prevederi, în vigoare de peste 20 de ani, timp în care am devenit stat membru UE și NATO”, a transmis Vasile Zelca, liderul Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual.