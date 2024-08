În aceste momente, bricul "Mircea" intră în portul Constanța, după o misiune de șase săptămâni de instrucție a studenților Academiei Navale "Mircea cel Bătrânt".

Nava-școală „Mircea” a plecat din portul militar Constanța pe data de 26 iunie, iar pe parcursul marșului a efectuat escale de reprezentare în porturile Pireu (Grecia), Livorno (Italia), Toulon (Franța), Palermo (Italia) și Bodrum (Turcia), timp în care a parcurs peste 3.400 de mile marine.

La bordul velierului s-au aflat 86 de studenți de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, precum și opt studenți străini de la academii navale partenere din Bulgaria, Letonia, Polonia, Spania și Turcia.

Bricul Mircea acostează acum în Portul Militar Constanța. Pe țărm sunt foarte multe rude ale celor care au fost plecați șase săptămâni în primul lor voiaj.

Premierul României, Marcel Ciolacu, a ajuns în aceste momente în Portul Militar Constanța. A fost primit cu onor. Se intonează în aceste momente imnul național al României.

UPDATE 10,23. În aceste momente, ÎPS Teodosie oficiază serviciul religios.

UPDATE 10,30 Viceamiral Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române

"Nava-Școală 《Mircea》nu este doar un simbol al tradiției și excelenței Forțelor Navale Române, ci și un veritabil ambasador al marinei României.

Marșul internațional de instrucție nu este doar un test al competențelor dmneavoastră teoretice și practice, ci și o ocazie de a vă folosi cunoștințele și de a dezvolta relații internaționale durabile cu colegii dumneavoastră din alea țări".

UPDATE 10,45. Marcel Ciolacu: "Ați fost într-o misiune dificilă în Marea Neagră și Marea Mediterană. Știu că nu v-a fost ușor. În asemenea misiuni se modelează adevărate caractere. Doar marinarii înnăscuți pot urca pe o asemenea navă. Ați avut multe de tras în aceste săptămâni, dar ați dat dovadă de devotament. Ați avut zile cu ape line, dar și cu ape agitate. Astăzi, după aceste săptămâni de pregătire, sunteți alți oameni. În cele 43 de zile ați construit un echipaj unit, plin de valori și principii. Acesta este cel mai mare câștig. Ați avut o misiune grea, domnilor profesori! Dumneavoastră le-ați arătat tinerilor cum să ducă viața reală pe mare. I-ați învățat să își atingă limitele, i-ați responsabilizat. Marșul acesta completează într-un mod onorant istoria Bricului Mircea. Acest velier și-a asumat încă o dată rolul de ambasador al României. Vă mulțumesc!".





Angel Tilvar: „Sunt bucuros să urez bun venit acasă echipajului navei școală Mircea. Este un tablou memorabil pe care fiecare român ar trebui să îl vadă măcar o dată în viață. Această navă are dotări de ultimă generație la bord. Această navă ne consolidează sentimentul de mândrie națională. Recunoștința noastră față de voi trebuie să se arate prin rezolvarea problemelor pe care voi le aveți. Dragi studenți, vă urez mult succes pe viitor!".



UPDATE 10,52. În aceste momente, premierul Marcel Ciolacu împreună cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tilvar, au urcat la bordul Navei Scoala Mircea.



UPDATE 11.10: Marcel Ciolacu: „Felicitări întregului echipaj. Cred că ați simțit la fel ca și mine acest sentiment impresionat. Vedeți că îi așteaptă părinții, iubitele, soții, copiii și așa mai departe. Este cel mai vestit velier. O bijuterie a României. Sunt 85 de ani de existență. Este o trecere de la cadeți la ofițeri. Am văzut și viitori ofițeri din alte state. Este o experiență școala. Ne-au povestit cum sunt primiți în toate porturile. Sunt 10 la sută doamne în echipaj. Am înțeles că la școală se apropie de 20 la sută. Lumea și timpurile se schimbă".