Primarul ales din Bușteni a făcut infarct pe terenul de fotbal

Emanoil Savin, primarul ales al Bușteniului, a murit, duminică, la vârsta de 65 de ani, după ce i s-a făcut rău și s-a prăbușit, în ziua în care sărbătorea 40 de ani de la căsătorie. Social-democratul Emanoil Savin câștigase în iunie alegerile pentru Primăria Bușteni și urma să preia funcția din octombrie.







„Am primit vestea că era pe un teren de fotbal, era la un eveniment, a căzut”







Virgiliu Nanu, președintele PSD Prahova, a confirmat, pentru Gândul, decesul edilului din Bușteni, precizând că nu are prea multe informații legate de această tragedie.







„Cu părere de rău, încă nu știu prea multe informații… Am primit vestea că era pe un teren de fotbal, era la un eveniment, a căzut. Am primit informația, m-a cutremurat și, într-un final, am primit vestea decesului.







Mai multe nu știu nici eu. Nici nu-mi vine să cred… Tragedia s-a produs în ziua în care aniversa 40 de ani de la căsătorie. Dumnezeu să-l ierte și trebuie să fim atenți cu toții, să fim atenți cu noi, uite că viața nu este așa cum o vedem toți”, a declarat prefectul Virgiliu Nanu.







Tragedia s-a produs în ziua în care primarul aniversa 40 de ani de la căsătorie







În mesajul, postat acum o oră pe pagina sa de facebook, primarul Emanoil Savin anunța că aniversează duminică 40 de ani de la căsătoria cu soția sa.







„Astăzi aniversăm 40 de ani de când am spus DA în fața lui Dumnezeu și a ofițerului stării civile! La mulți ani! 4 august 1984 – 4 august 2024″, este mesajul cutremurător postat de edil în această zi fatidică pentru el și familia sa.