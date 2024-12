Răsturnare de situație în cazul celor trei tineri români morți îmbrățișați în Italia: patru persoane, anchetate penal

Trei tineri români și-au pierdut viața, la începutul verii acestui an, în apele râului Natisone, în nordul Italiei, după ce au cerut disperat ajutor în timpul unei viituri devastatoare. Blocați pe o insulă mică, curenții puternici i-au înghițit înainte ca salvatorii să ajungă la fața locului. Imaginile surprinse de trecători în acele momente tragice îi arată pe cei trei îmbrățișându-se strâns, într-un gest de curaj și sprijin reciproc, în fața pericolului iminent. La scurt timp după aceea, cei trei au fost luați de apele învolburate. Acum, la aproape jumătate de an de atunci, patru persoane sunt anchetate pentru ucidere din culpă în cazul acestei tragedii care a îndoliat Italiei și România, potrivit stiripesurse.ro.Parchetul din Udine a înscris trei pompieri și un operator 112 în registrul suspecților pentru tragedia de la Natisone, în care și-au pierdut viața Patrizia Cormos, Bianca Doros și Cristian Molnar. Tinerii, de origine română, cu vârste cuprinse între 20 și 25 de ani, fuseseră măturați de râu pe 31 mai. Aceștia sunt: un operator al Sores din Palmanova, camera operațională regională pentru urgențe sanitare, și trei pompieri - un șef de tură și doi angajați ai centrului operațional din Udine.Procurorul Massimo Lia a confirmat informația pentru presa din Peninsulă. Ancheta s-a concentrat asupra celor care au gestionat protocolul de urgență. Presupusa infracțiune este omor prin imprudență. Avizul de anchetă a fost trimis săptămâna trecută, iar cei patru suspecți au primit o invitație de a se prezenta pe 4 decembrie la procuratură pentru interogatoriu.Este posibil, însă, ca cei trei pompieri și operatorul de la 112 să nu se prezinte în fața procurorilor pentru a răspunde la întrebări deoarece, în acest stadiu al anchetei, avocații nu au avut încă acces la dosarul care concretizează presupusa infracțiune.Pe de altă parte, personalul care a intervenit material la fața locului nu este anchetat. Niciunul dintre pompierii care au încercat să salveze băieții nu este implicat în anchetă. Cei trei tineri, care aveau între 20 și 25 de ani, și-au pierdut viața după ce au fost luați de viitura râului Natisone sub podul roman din Premariacco.Ei fuseseră, de asemenea, filmați în timp ce se țineau în brațe și se luptau împotriva curentului. Cadavrele fetelor au fost găsite două zile mai târziu, în timp ce cel al tânărului de 25 de ani a fost înapoiat familiei abia după trei săptămâni de căutări amănunțite coordonate de pompieri.Imediat după tragedie, a fost deschis un dosar de anchetă pentru ucidere din culpă, inițial împotriva unor persoane necunoscute, pentru a se verifica dacă s-a făcut tot posibilul pentru salvarea celor trei tinere. „În aceste cazuri, pentru a merge mai departe, responsabilitatea trebuie să fie de tip omisiv, nu comisiv. Vom efectua toate investigațiile necesare pentru a verifica dacă operațiunile de salvare au fost oportune”, a explicat procurorul.La aflarea veștii despre cei trei colegi anchetați, pompierii înșiși au emis o notă oficială: „Știind că este vorba despre un act de protecție a drepturilor cetățeanului anchetat și recunoscând marile competențe tehnice și profesionale ale tuturor operatorilor din corpul național, Departamentul de Pompieri își exprimă încrederea maximă în activitatea justiției pentru stabilirea responsabilității”. Acest lucru a fost relatat într-o notă emisă de Pompieri în cursul după-amiezii.