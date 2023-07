Razie în municipiul Constanța: în Henri Coandă, Satul de Vacanță și pe plajă

Aproximativ 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, jandarmi din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile „Tomis” Constanța și Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, precum și polițiști locali din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală Constanța au efectuat, în perioda 1 – 2 iulie, o razie în municipiul Constanța, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice și creșterea gradului de siguranță rutieră.Razia s-a desfășurat în cartierul Henri Coandă, Satul de Vacanță, precum și pe sectorul de plajă al municipiului Constanța.La acțiune au participat polițiști din structurile de ordine publică, investigații criminale, poliție rutieră, investigare a criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și luptători din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cu această ocazie, au fost legitimate peste 600 de persoane, au fost verificate aproximativ 200 de vehicule, 2 societăți comerciale cu privire la modul de respectare a normelor legale privind artificiile, 17 societăți comerciale, 7 săli de jocuri de noroc, 10 paznici și 20 de locații publice. În urma activităților efectuate, au fost aplicate 175 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 64.000 de lei, dintre care 103 la O.U.G. 195/2002 și 33 la Legea 61/1991, din acestea din urmă 2 sancțiuni, în valoare de 1.000 de lei, fiind aplicate unui operator economic care își desfășoară activitatea pe sectorul de plajă al municipiului Constanța.Totodată, polițiști din cadrul Poliției municipiului Constanța au aplicat două sancțiuni contravenționale la O.U.G. 19/2006, fiind sancționate persoanele care au pătruns cu autoturismele pe sectorul de plajă, iar polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au aplicat nouă sancțiuni contravenționale la O.U.G. 28/1999 și 2 la Legea 8/1996. De asemenea, au fost ridicate, în vederea confiscării, bunuri în valoare de peste 8.000 de lei. Celelalte sancțiuni contravenționale au fost aplicate pentru alte abateri. Totodată, au fost reținute în vederea suspendării opt permise de conducere (dintre care cinci pentru conducere sub influența alcoolului) și au fost retrase opt certificate de înmatriculare.De asemenea, au fost constatate cinci infracțiuni, dintre care două la regimul circulației pe drumurile publice, 2 la Legea 84/1998 și una la legea 8/1996. Astfel, pe 1 iulie, în jurul orei 22.20, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța – Biroul Rutier au identificat un bărbat care a condus un autoturism, pe bulevardul Mamaia, fiind sub influența substanțelor psihoactive. Bărbatul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv la amfetamină. Ulterior, a fost condus la spital, în vederea recoltării de probe biologice, pentru stabilirea prezenței substanțelor psihoactive în sânge. După puțin timp, a fost identificat un alt șofer, care era sub influența cannabisului, conform rezultatul testului drugtest.