RAZII PE AUTOSTRĂZI. Nereguli depistate pe A2: șoferi beți și care circulau pe banda de urgență

În perioada 19 – 25 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului, iar, în urma neregulilor constatate, au aplicat 1.273 de sancțiuni contravenționale. Astfel, au fost aplicate 349 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 168 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 32 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 24 pentru lipsa Inspecției Tehnice Periodice și 136 pentru nerespectarea O.G. nr. 37/2007, privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, 30 pentru staționarea pe banda de urgență și 9 pentru depășire neregulamentară.Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 67 de permise de conducere, dintre care 33 pentru viteză, și au retras 59 de certificate de înmatriculare, fiind constatate 4 infracțiuni.De exemplu, pe 24 iunie, polițiști din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A2 București – Constanța au depistat în trafic un bărbat care conducea un autoturism, iar în urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o alcoolemie de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.Ziua următoare, polițiștii Biroului de Poliție Autostrada A2 București – Constanța au depistat un bărbat care conducea un autoturism și care circula pe banda de urgență, cu scopul de a depăși coloana formată, ca urmare a unor lucrări ce se efectuau la pod. Acesta a fost sancționat contravențional și a fost luată măsura suspendării exercitării dreptului de a conduce, pentru 90 de zile.