Recunoștință veteranilor de război. "Ne-au impresionat, unii prin vivacitate, alții prin memoria fabuloasă!"

Totodată, în semn de respect și apreciere pentru veterani, a fost organizată campania „Recunoștință Veteranilor de Război”. La nivelul Constanței, de buna desfășurare a acestei campanii s-au preocupat reprezentanții Centrului Militar Zonal Constanța, cu sprijinul Comandamentului Flotei, Asociației Militarilor Veterani și Veterani cu Dizabilități și Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”. Aceștia au organizat distribuirea unor pachete cadou și a unor diplome semnate de Vasile Dîncu, ministrul Apărării Naționale, tuturor veteranilor de război din județul Constanța.





Pe relația Eforie Sud – Negru Vodă a acționat echipa format din cdor. Dorian Cocaină CMZ Constanța), M.M. Pr. Florin Mîrza (AMVVD) și lt.col. (r) Dan Nicolau.



Lt. col. (r) Dan Nicolau, din cadrul Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, care a participat la distribuirea cadourilor și diplomelor eroilor ajunși la vârste venerabile, din sudul litoralului, în localitățile dintre Eforie Sud și Negru Vodă, a așternut câteva gânduri despre acțiunea desfășurată.



Existențe între amintiri din război și durerile prezentului





„O Hotărâre a Guvernului din 10 octombrie 2007 a decis ca ziua de 29 aprilie să fie zi a îndreptării memoriei nației către veteranii țării. Un cunoscut chiar mă întreba: «E în fiecare an sau și-au adus aminte fiindcă e război la poartă?». Bieții bătrâni ne-au surprins, unii prin vivacitate, alții printr-o memorie fabuloasă. La Eforie, veteranul de război Radu Negrici, căruia un glonț i-a strivit mandibula de nu a mai vorbit cinci luni, ne-a spus istorii fascinante din Munții Tatra, de unde a fost adus pe targă la București, recitări de poezii și ne-a invitat la anul, când va face 102 ani, să dansăm la petrecere. Ne-a salutat ostășește și a solicitat o uniformă militară pe măsura sa, căci cea primită la aniversarea de 100 de ani nu-l încape!





Pe următorul veteran de război, un om vioi, l-am găsit înconjurat de fiice. A fost pe frontul de est, unde a fost rănit de schijă pe care încă o are în plămân. «Acum e parte din mine», ne-a spus el. Ne-a mulțumit și ne-a relatat destul de accentuat că nu dorește decât putere de muncă. Fetele l-au «pârât» că nu vrea să deranjeze familia, își încălzește singur mâncare la microunde și dă cu grebla prin grădină, când nu e supravegheat!





Mai târziu, la centrul de asistență din Negru Vodă, denumit evident «Sfântul Andrei», am găsit un veteran de război de 97 de ani, înconjurat nu de familie, ci de asistente amabile, grijulii și gureșe cu «Bunicul» care nu mai auzea decât strigăte. Acesta a spus într-un final «Mulțumesc de cadouri» și ne-a salutat militărește cu mâna la pălărie, din scaunul cu rotile”, sunt impresiile notate de lt. col. (r) Dan Nicolau.





„O zi în care trebuie să ne amintim că pământul românesc e udat cu mult sânge, că fiul cuiva nu s-a mai întors niciodată acasă, pentru ca România să rămână „acasă” pentru milioane de români. Punem eroii înaintea noastră și Ţara înaintea tuturor! Vom transmite și generațiilor viitoare că onoarea, demnitatea și curajul sunt valorile pe care această patrie le moștenește de la ostașii săi. Recunoștință veteranilor de război!”, este mesajul transmis de ministrul Vasile Dîncu. În momentul de față, numărul veteranilor de război pe care îi mai avem printre noi a scăzut la 1748.





An de an, pe 29 aprilie, este celebrată Ziua Veteranilor de Război. Cu acest prilej, autoritățile și organizațiile nonguvernamentale au organizat ceremoniale militare și religioase la monumentele eroilor. Astfel, la parcela eroilor din Primul Război Mondial din Cimitirul Central din Constanța au avut loc depuneri de coroane, vineri. La evenimentul organizat de Garnizoana Militară Constanța au participat președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu, subprefectul Ali Șenol, dr. Costin Scurtu, reprezentant al Muzeului de Istorie Militară „Regele Ferdinand I”, comandantul Flotilei 56 Fregate, contraamiral de flotilă Valentin Iacoblev, dar și comandanți ai structurilor militare din județul Constanța, rezerviști din filialele constănțene ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război, Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, Asociației Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Ligii Maiștrilor din Marina Militară, Asociației Cadrelor în Rezervă din Arma Transmisiuni etc. Cu această ocazie, contraamiralul Valentin Iacoblev a oferit o diplomă de excelență veteranului de război comandor de aviație Florin Ciobanu, fost copil de trupă în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.