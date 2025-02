Români găsiţi muncind în cea mai mare fabrică ilegală de țigări descoperită până acum în Belgia

Autoritățile belgiene au descoperit joi seară, în orașul Lommel, cea mai mare fabrică ilegală de țigări găsită vreodată în țară. În depozitul respectiv, vameșii au dat peste patru linii complete de producție, 30 de milioane de țigări și 51 de muncitori, majoritatea din Ucraina, Moldova și România.







Intervenția polţiei a avut loc joi seară, în jurul orei 17:30, într-o hală situată pe Gerard Mercatorlaan, în orașul belgian Lommel.







Fabrică ilegală, cu producție non-stop

"În interior se aflau 51 de persoane, majoritatea de naționalitate ucraineană, dar și moldoveni și români", a declarat Francis Adyns, purtătorul de cuvânt al ministerului de Finanțe din Belgia. În depozit au fost descoperite două camioane pline cu țigări ilegale, iar prejudiciul cauzat prin neplata accizelor este estimat la 14,4 milioane de euro.







Potrivit autorităților, citate de Nieuwsblad, fabrica funcționa 24 de ore din 24, șapte zile din șapte, având o capacitate de producție impresionantă.







Țigări de contrabandă și tone de tutun

Pe lângă țigările ilegale, vameșii au mai confiscat și câteva tone de tutun, precum și produse ambalate sub diverse branduri cunoscute, inclusiv Marlboro, Rothmans, Richmond, Lambert & Butler, Compliment Blue și Winston. În 2024, autoritățile belgiene au descoperit un număr record de 12 fabrici clandestine de țigări, însă cea din Lommel este prima găsită în acest an.













Proprietarul halei: "Nu știam nimic. Am fost complet șocat"

Hala în care funcționa fabrica fusese închiriată în urmă cu aproape un an, iar proprietarul susține că nu avea cunoștință de activitatea ilegală.







"Nu știam nimic despre o fabrică de țigări. Joi seară am primit un telefon de la vecini, care mi-au spus că se întâmplă ceva suspect. Câteva momente mai târziu, am citit în presă despre descoperire. Am fost complet șocat", a declarat acesta sub protecția anonimatului.







Belgia, un punct strategic pentru contrabandiști

În ultimii ani, regiunea Limburg a devenit un punct de tranzit important pentru grupările de contrabandă, multe dintre ele provenind din Europa de Est. Țigările ilegale sunt, de obicei, destinate piețelor din Franța și Marea Britanie, unde accizele ridicate fac ca vânzarea produselor contrafăcute să fie extrem de profitabilă. La sfârșitul anului 2024, operatorii unei fabrici clandestine din Houthalen au fost condamnați la o amendă de 33 de milioane de euro, după ce, în noiembrie 2021, autoritățile au confiscat acolo 7 milioane de țigări și 205 tone de tutun. În aprilie 2023, o altă fabrică ilegală, aflată la doar 10 kilometri de cea din Lommel, a fost descoperită în Overpelt-Fabriek, conținând 10 tone de tutun.







Un alt caz important a fost cel din februarie 2023, când vameșii au descoperit în Maasmechelen 20,8 milioane de țigări ilegale, cu accize neplătite în valoare de 8,5 milioane de euro. În vara anului 2021, Belgia a desfășurat o amplă operațiune împotriva contrabandei, în urma căreia 45 de persoane au fost arestate, iar mai multe fabrici clandestine au fost închise, inclusiv în orașele Tongeren și Bree.







Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cine se află în spatele operațiunii ilegale din Lommel și dacă există legături cu alte rețele de contrabandă active în Europa, conform observatornews.ro