S-a găsit "leacul"! Ce poți face pentru a-i pune în încurcătură pe escroci

Până acum, escrocii reușeau să manipuleze victimele prezentând situații limită fictive, de cele mai multe ori folosind detalii personale pe care le obțineau în prealabil de pe rețelele de socializare.





De cele mai multe ori, aceștia solicită transferuri bancare rapide sau oferirea banilor cash, prin intermediul unui intermediar, pentru a rezolva situația prezentată. Astfel, victimele temătoare, de regulă aflate la vârste înaintate, trimit banii fără a verifica în prealabil informațiile primite.





”Pe 3 august mi-a sunat telefonul fix și am răspuns. De partea cealaltă a telefonului am auzit o voce identică cu cea a fiului meu care îmi spunea că a luat un virus și că este în spital. M-a întrebat câți bani am, eu apoi l-am întrebat de cât are nevoie. I-am dat 5.000 de euro și 800 de lei. Când l-am sunat apoi pe fiul meu pe telefonul personal, mi-a răspuns și mi-a spus că el era bine mersi”, a declarat Niculae Cocoș, pentru redactorii ziarului Cuget Liber.





Pentru a nu deveni victime ale escrocilor de la telefon, experții din Poliție ne explică că ne putem folosi de o modalitate prin care să îi bulversăm pe aceștia, stabilind un cuvânt „cheie” împreună cu familia și prietenii, pe care să îl cerem în momentul în care simțim că am putea avea de a face cu o tentativă de înșelăciune. Dacă totuși nu am apucat să stabilim un cuvânt de siguranță, îi putem cere apelantului o informație pe care o persoană din exterior nu ar putea să o știe, cum ar fi data la care v-ați întâlnit ultima oară, numele medicului de familie sau a vecinilor.





Totuși, aceste modalități ne ajută în privința câtorva forme de înșelăciune. În ultimii ani, escrocii și-au perfecționat modalitățile de abordare a victimelor, iar cel mai eficient mod prin care ne putem feri de pericol este prin ignorarea apelurilor și mesajelor care vin din partea numerelor de telefon necunoscute, deși riscăm pierderea unor apeluri importante.





De regulă, modalitățile de înșelăciune prin intermediul apelurilor sau mesajelor respectă o rețetă simplă: infractorii se prezintă drept rude sau prieteni apropiați ai victimei, uneori folosind chiar filtre de voce create cu Inteligența Artificială, și spun că au nevoie urgentă de diverse sume de bani pentru a-și putea permite tratamente medicale sau pentru a evita consecințele legale în urma unui accident auto.