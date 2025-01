Scandal la Teatrului Evreiesc: Maia Morgenstern, contestată în instituţie, după ce şi-a depus demisia din funcţia de manager

Scandal la Teatrul Evreiesc de Stat din Capitală. Actriţa Maia Morgenstern a fost contestată în instituţie, după ce şi-a depus demisia din funcţia de manager. Mărturisirea vedetei pe pagina sa de Facebook a stârnit un val de reacţii.







Actriţa Maia Morgenstern, 62 de ani, a scris, în 11 ianuarie, pe pagina sa de Facebook, că i-a fost „pus sub semnul întrebării dreptul de a munci în teatru, ca actriţă”, afirmaţii care au stârnit un val de indignare pe reţeaua de socializare. „Ce caută asta în teatru?”, a fost replica pe care a primit-o actriţa în Teatrul Evreiesc de Stat în care joacă de 45 de ani. Lumea artistică şi-a exprimat indignarea şi solidaritatea: „Cum este cu putinţă o asemenea mizerie?”, „Aşa ceva nu e de trecut cu vederea, aşa ceva trebuie expus şi amendat imediat”. Maia Morgenstern, manager al TES din 2012, şi-a depus demisia din funcţie în noiembrie 2024, a transmis instituţia pentru News.ro, urmând ca Primăria Capitalei să ia o decizie.







Astăzi, când am ajuns în teatru, la muncă, la repetiţie mi-a fost contestat dreptul de a intra. De a mă afla în incinta Teatrului, Teatrul Evreiesc de Stat, unde muncesc de 45 de ani. Se pune sub semnul întrebării dreptul meu a munci în teatru, ca actriţă. 'Ce cauţi tu aici? De ce eşti tu astăzi aici? Cu ce drept?', am fost întrebată. Am preferat să mă strecor pe lângă pereţi. Să nu răspund. Să nu dezvolt un conflict. Să nu răspund la agresivitate. Dar mi-a stat mintea în loc. Am tăcut. Am greşit. De multă vreme sunt supusă unor atacuri imunde, mizerabile. Nedemne. Calomnioase. Defăimare. Am încercat să nu pun la suflet. Să mă fac că nu observ. Te pui cu toţi...treci, dragă, mai departe! Mă sfătuiau mulţi. Cred c-am greşit. E prea mult. E oribil. Copiii mei au fost alungaţi din TES. Acum e rândul meu?!”, sunt afirmaţiile Maiei Morgenstern pe pagina de Facebook.







„Ăsta e contul Maiei Morgenstern? Pare ca postează altcineva”, s-au întrebat mulţi dintre admiratorii actriţei, referindu-se la argumentul ei care se repetă: „A fost pusă sub semnul întrebării prezenţa mea în teatru”.







La întrebările actorilor şi personalităţilor culturale cu privire la această „mizerabilă întâmplare”, între care Oana Pellea, Emilia Popescu, Chris Simion-Mercurian, Victoria Cociaş, Ovidiu Cuncea, Mihaela Miroiu, Aura Corbeanu, Ada Solomon, Vasile Ernu, Virgil Ştefan Niţulescu, Manuela Cernat, actriţa a refuzat să dezvăluie numele persoanei care a contestat-o, subliniind că: „Oana dragă, trebuie să mă adresez justiţiei”.







Toţi colegii şi-au exprimat solidaritatea. Oana Pellea şi-a arătat disponibilitatea de a protesta în faţa TES: „Eu pot să fiu mâine în faţa Teatrului Evreiesc să protestez pentru asta. Pot? Pot să-mi manifest susţinerea pentru tine! Pentru un artist care onorează România prin talentul său? Spune-mi dacă pot şi acolo sunt”.







Val de reacţii printre artişti







Şi regizorul Laurenţiu Damian a venit în sprijinul actriţei: „Când îi spui unui actor 'ce cauţi în teatru?' e ca şi cum i-ai spune 'ce mai cauţi în viaţă?!'. Asta ar fi prima lecţie care trebuie predată unui tânăr care bate la porţile artei. În teatru, nu te duci la servici ci îţi urmezi destinul. Uneori, el, destinul, este miraculos alteori este neiertător. Naşti în teatru, ca în Matca... mori în teatru precum Hamlet! Întinereşti precum Romeo... îmbătrâneşti, uitat de toţi, precum Svedlovidov. Dar numai în teatru! Nici Lucian Pintilie, nici Marta Meszaros, nici Mel Gibson nici Theo Angelopoulos nu i-au spus Maiei ce caută ea acolo?! Nici scândura scenei nu i-a spus Maiei 'iar ai venit?!'..., ci s-a bucurat că e călcată şi în fiecare seară aude şi ea aplauzele”.







„Este exclus ca unui artist să îi se interzică dreptul de a se exprima prin arta sa. Ca să nu mai vorbim că, prin situaţia descrisă sumar aici, artistei Maia Morgenstern i s-a contestat dreptul constituţional la exprimarea artistică, dar şi libertatea la fel de constituţională de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale, ori de a crea acele valori”, a scris Hari Bucur-Marcu, expert internaţional în securitate militară.







„Să târăşti un om într-un scandal mediatic nu face decât să-l transforme din agresor în victimă”







Actriţa a refuzat să facă public numele persoanei care i-a contestat prezenţa în teatru. „Nu voi face 'promovare' pe fb unei astfel de persoane. Nu are nicio funcţie de răspundere, doar...”, a fost răspunsul actriţei.







„Sunt total şi definitiv împotriva linşajului. De orice fel, din orice epocă. Linşaj public?! Dar cum se poate altfel? Linşaj public pe reţelele de socializare? Nu are nimic în comun cu dreptatea, cu justiţia, cu adevărat. Cu cinstea. O vâlvătaie ce ţine trei zile”, a subliniat Maia Morgenstern. „O astfel de atitudine degrabă/iute varsatoare de "sânge" virtual nu duce la nimic bun. Constructiv. Umilirea publică a unui om/instituţii etc. duce după sine la mai multă suferinţă, mai multă durere. La agresivitate: răzbunare. Să târăşti un om într-un scandal mediatic nu face decât să-l transforme din agresor în victimă, din hărţuitor în martir. Îi conferă vizibilitate, popularitate. O notorietate pe care, altfel, n-o are. Eu n-am să cad în această capcană, n-am să mă las provocată. Iar ispita denunţului, a delaţinunii.. e foarte mare, ştiu”, a mai precizat actriţa.







Mesajul ei în faţa acestor „agresiuni”: „Voi alege mereu non violenţa. Voi prefera pacea, chiar renunţând la orgoliu (mai bine!). Şi voi continua să merg la teatru. Să muncesc, să mă antrenez. Să repet. Să exist! Cu demnitate şi curaj. Înfruntând spaimele şi ispitele!”.







Maia Morgenstern a fost director al Teatrului Evreiesc de Stat. Pe site-ul instituţiei încă apare ca manager.







„Eu mi-am depus demisia, cu ceva timp în urmă. Dar, nu asta e problema: venisem ca actriţă, la muncă, la repetiţii”, a explicat artista atunci când a fost întrebată cum s-a ajuns la a-i fi contestată prezenţa în teatru.







Maia Morgenstern şi-a depus demisia din funcţia de manager în luna noiembrie 2024. „În momentul de faţă aşteptăm decizia Primăriei Municipiului Bucureşti”, se arată în răspunsul la solicitare.