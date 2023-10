Scandalagii trimiși în judecată, după o încăierare în zona Casei de Cultură

Mai mulți indivizi, care au provocat scandal în zona Casei de Cultură, în seara zilei de 21 iunie, au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. Este vorba despre incupații A.M., A.S., M.L., M.O., A.G., A.S., A.O., aflaţi sub imperiul măsurii preventive a controlului judiciar, pentru săvârşirea infracțiunilor de încăierare şi tulburare a ordinii şi liniştii publice.În concret, în sarcina inculpaţilor s-au reţinut că în seara zilei de 21 iunie, în jurul orei 21:20, în timp ce se aflau într-o parcare din municipiul Constanța, două grupări au participat la o încăierare, prima fiind constituită din inculpaţii A.M., A.S. şi M.L., precum şi din alte persoane rămase neidentificate, iar cea de-a doua din inculpaţii M.O., A.G. şi A.S., precum și din alte persoane rămase neidentificate. Pe timpul încăierării, inculpatul M.O. a fost lovit cu pumnul în zona feţei.În jurul orei 22:00, în timp ce se aflau pe stradă, în zona Casei de cultură din municipiul Constanța, aceleaşi două grupări au participat la o nouă încăierare. Membru în cea de a doua grupare a fost de această dată şi inculpatul A.O. În timpul încăierării inculpatul A.G. a fost înjunghiat în zona braţului stâng, iar inculpaţii A.S., M.O. şi M. L. au fost loviţi în zona feţei şi a trunchiului. Totodată s-a reţinut că în timpul celor două încăierări au fost tulburate ordinea și liniștea publică.Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale. Trimiterea rechizitoriului la instanţa de judecată nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.