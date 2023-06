Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române și Atașatul naval al SUA în România, la „International Public Forum. NATO și provocǎrile pentru 2023 – 2024”, eveniment organizat de ADDJC

Participanții la cele trei paneluri au fost:



PANEL 1: Provocările NATO în 2023-2024. Securitatea la Marea Neagră



• Cosmin POPA – Cercetător științific al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române.



• Comisar șef de poliție Alexandru OAE - Director adjunct al Gărzii de Coastă Constanța



• General maior Constantin-Adrian CIOLPONEA, consilier al Ministrului Apărării Naționale



• Dorin POPESCU, președintele Asociației „Casa Mării Negre”



PANEL 2: Războiul digital. Disruption în mass-media și cum combatem fake news-ul



• Vasile BĂNESCU – consilier patriarhal și purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române



• Bogdan OPREA – lector universitar doctor la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării din cadrul Universității București



• Andrei DUMITRAȘCU – expert în strategii disruptive, fondator al companiei Get Disruptive



• Ramona URSU – Jurnalistă, fondatoare a publicației SunMedia



• Carmen DUMITRESCU – Jurnalistă, fondatoare a publicației Investigatoria



PANEL 3: Ucraina & NATO. Cum mergem mai departe



• Iulia JOJA - analist militar, profesor de Securitate Europeană şi Studii Europene la Universitatea George Washington și la Universitatea Georgetown



• Comandor Marian CIOBOTARU – Comandant Brigada 243 Radioelectronică şi Observare „CALLATIS”



• Comandor Ciprian MANDACHI - Comandant Flotila 56 Fregate



• Contraamiral cu două stele (r.) Daniel CĂPĂȚÎNĂ



Viceamiral Mihai PANAIT, Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, a transmis audienței:



„International Public Forum este o inițiativă care are potențialul de a se transforma într-un forum periodic, acest eveniment reprezentând o oportunitate unică de a ne întâlni, de a construi relații în comunitatea de interese și de a discuta despre cooperarea și coordonarea în domeniul securității maritime, pe plan regional, cu reprezentanți și delegați ai principalelor instituții din țara noastră, din mediul academic și din cadrul statelor partenere și aliate.



Participarea dumneavoastră la acest eveniment aduce un plus de valoare inestimabil activității și transmite un mesaj clar cu privire la importanța deosebită pe care o acordă România situației de securitate din regiunea Mării Negre. Forumul va consolida legăturile existente și va contribui la dezvoltarea cooperării interinstituționale și internaționale”.



General maior Constantin-Adrian CIOLPONEA, consilier al Ministrului Apărării Naționale, care a transmis mesajul ministrului Apărării Naţionale, E.S. DI Angel TÎLVĂR:



„Acest eveniment vine într-o perioadă de maximă insecuritate pentru Europa și pentru întreaga lume. Prin agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei, războiul convențional a revenit în Europa. Ca răspuns la aceste schimbări, la nivelul NATO s-a declanşat un proces amplu de adaptare strategică a Alianței la noile realităţi din plan securitar, pentru consolidarea posturii de descurajare și întărirea capacității de apărare NATO pe întregul flanc estic aliat și, cu precădere, în regiunea Mării Negre.



În acest context, observăm cât de importantă devine și securitatea colectivă, în general. România este un aliat solid, de încredere, un stat care demonstrează ambiție, voință politică, care contribuie concret la realizarea și implementarea priorităților comune de viitor, inclusiv în asumarea fermă a rolului de furnizor de securitate în regiunea Mării Negre”.



Contraamiral de flotilă(r.) Vergil CHIȚAC – fost Rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”:



„Ce trebuie să facă România, în acest context în care ne aflăm, cu un război la graniță? În primul rând, consolidarea funcționării statului, ceea ce înseamnă guvernare bună, domnia legii, economia de piață concurențială. Rusia nu știe cum să procedeze în țări în care statul de drept funcționează și care sunt independente energetic față de ea.



Dezvoltarea capabilităților militare și dotarea Armatei cu echipamente militare trebuie să fie o altă prioritate pentru noi. Ce ne arată acest război? Că putem să avem libertate câtă vrem, putem avea confort economic, putem avea pace socială, dar la ce folos, dacă te trezești a doua zi cu tancurile rușilor peste tine? Concluzia este că securitatea militară este extrem de importantă pentru un stat. Elaborarea Strategiei Mării Negre este, de asemenea, un punct important pe care trebuie să-l rezolve România”.



Căpitan Comandor Daniel ARANDA – Atașatul naval al SUA în România:



„La acest eveniment reprezint Ambasada SUA în România, pe Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, US Navy și Ministerul Apărării SUA. Având în vedere subiectul discuției de astăzi, este o oportunitate foarte bună de a vorbi despre cum asigurăm pacea în zona Mării Negre. În acest sens, trebuie să cooperăm cu toții, atât partea civilă, cât și cea militară. Este important să lucrăm împreună - SUA, România și ceilalți parteneri NATO -, pentru a menține coeziunea, pentru că Rusia asta încearcă, să distrugă unitatea.



În afară de ceea ce înseamnă conflictul militar, trebuie să avem o presă liberă, să luptăm împotriva informațiilor false și a fake news-urilor, atât pe rețelele sociale, cât și în mass-media. Doar dacă mergem împreună pe toate palierele, putem ieși învingători. Când acest război se va termina și vom avea pace, la fel de important va fi să colaborăm cu toți partenerii pentru reconstrucția Ucrainei. Nu există doar o soluție militară la acest război, este ceva mult mai complex. De aceea sunt încântat să văd la acest eveniment presa, cât și reprezentanți ai societății civile”.

















Asociația de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța (ADDJC), având drept partener Forțele Navale Române, a organizat joi, 15 iunie 2023, „International Public Forum. NATO și provocǎrile pentru 2023 - 2024: Securitatea bazinului Mǎrii Negre. Cât de sigurǎ mai este lumea?”.La eveniment, care a avut loc la Constanța și care a stârnit un interes public major, au luat parte înalți reprezentanți ai Ministerului Apărării, ai Ministerului de Interne, ai Ambasadei Statelor Unite ale Americii, ai US Navy, autorități centrale și locale, precum și experți în jurnalism și comunicare, istorici și analiști militari.În deschiderea International Public Forum au luat cuvântul: Viceamiral Mihai PANAIT – Șeful Statului Major al Forțelor Navale Române, General maior Constantin-Adrian CIOLPONEA, consilier al Ministrului Apărării Naționale, Contraamiral de flotilă(r.) Vergil CHIȚAC – fost Rector al Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, Căpitan Comandor Daniel ARANDA – Atașatul naval al SUA în România, Ana-Maria VĂTĂMANU – Președintele Asociației de Dezvoltare Durabilă a Județului Constanța.International Public Forum a fost structurat pe trei paneluri, care au atins teme actuale și importante, în contextul războiului din Ucraina, și care au pus accent pe colaborarea militară a partenerilor NATO, cum se poate ajunge la pace, Summitul NATO de la Vilnius din luna iulie, importanța cooperării între autorități și societatea civilă, asigurarea libertății presei și războiul digital.