Sfârșit de săptămână încărcat cu misiuni pentru pompierii constănțeni

În weekendul care s-a încheiat, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța au executat 150 misiuni, din care 102 fiind pentru acordarea primului ajutor medical.Pompierii militari constănțeni au fost solicitați să intervină pentru localizarea și lichidarea a 27 incendii, în urma cărora nu s-au înregistrat victime, ci pagube materiale. Din numărul total de incendii, 23 au fost de vegetație uscată și culturi de grâu, fiind afectate aproximativ 100 hectare de teren. Până la sosirea echipajelor de intervenție, în localitatea Galișa, incendiul de vegetație uscată s-a extins și a cuprins o rulotă care a ars (incendiul a fost lichidat de serviciul voluntar pentru situații de urgență), iar, în Agigea, incendiul de vegetație uscată a cuprins și un parc de dezmembrări auto, 13 autivehicule fiind afectate de flăcări.Pompierii militari au intervenit și în cazul a șapte accidente rutiere soldate cu 13 victime. Dintre acestea, opt au fost transportate la spital, conștiente, cooperante.De asemenea, echipajele ISU „Dobrogea“ au intervenit și în alte 41 situații precum deblocări de ușă, asigurări măsuri PSI la decolare/aterizare elicopter SMURD ori salvare animale captive în medii ostile vieții.Măsuri specifice pentru prevenirea incendiilorInspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța face apel către cetăţeni să respecte următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor: „Arderea vegetației uscate sau a miriștilor reprezintă activități ce NU vor fi efectuate pe timp de vânt, în perioadă de caniculă şi secetă şi la lăsarea întunericului. Supravegherea în permanenţă a focului până la stingerea completă a acestuia. După arderea completă, resturile vor fi stropite cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse. Asigurarea în apropiere a unui recipient cu apă şi a unor unelte (lopeţi, măturoaie, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control. Arderea miriştilor, vegetaţiei uscate, resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii. Arderea resturilor se va face la o distanţă de minimum 10 metri faţă de materialele combustibile (construcţii, depozite de lemn, furaje, garduri de lemn, etc.) şi 40 metri faţă de locurile cu pericol de explozie, gaze şi lichide combustibile. Arderea resturilor vegetale, a gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc deschis, după ce a fost informat serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă: emiterea permisului se face, prin grija primarului, de şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens (conf. art. 97 din OMAI 163/2007)”.