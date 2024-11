Şi-a bătut amicul cu parul până la ultima suflare. Iată de la ce a pornit scandalul

Un bărbat de 67 de ani din Rășinari, județul Sibiu, a fost reținut pentru omor. Anchetatorii îl acuză că l-ar fi bătut pe un consătean, cu parul, până ce victima și-a dat ultima suflare. Agresorul credea că omul i-a furat niște bani.







Trupul bărbatului omorât a fost observat dimineață, în curtea casei sale, iar urmele arătau clar că a fost victima unei bătăi crunte. Imediat, la fața locului au ajuns criminaliștii, însoțiți de un medic legist.







Vecina victimei: „Noi am fost la vot, am venit acasă, nu am auzit absolut nimic."







Anchetatorii au găsit în scurt timp o cameră de supraveghere care înregistrase ultimele clipe de viață ale victimei. În imagini, bărbatul de 37 de ani apărea însoțit de un individ, cu care băuse alcool.







Elena Welter, purtătoarea de cuvânt IPJ Sibiu: „Din primele investigații între cei doi a izbucnit un conflict în cursul căruia bărbatul de 67 de ani l-ar fi lovit pe celălalt cu un obiect contondent”







Cei doi bărbați trăiau de pe o zi pe alta, din ce mai câștigau ca zilieri, pe la vecini. Suspectul a fost găsit acasă și a recunoscut că se certase cu victima, pentru că era convins că, în trecut, îi furase o sumă de bani, relatează observatornews.ro