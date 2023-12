Sindicatul Cadrelor militare disponibilizate, filiala 1 Constanța, amenință cu proteste

Reprezentanții Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, filiala 1 Constanța, au pichetat Ministerul de Finanțe și Guvernul. Ei sunt nemulțumiți față de noua lege a pensiilor, care va majora doar pensiile contributive, excluzând astfel rezerviștii.







Vă prezentăm comunicatul transmis de Sindicatului Cadrelor militare disponibilizate, filiala 1 Constanța:







“Mitingul de protest anunțat de SNPPC pentru 14 decembrie a.c. TREBUIE SĂ AIBE LOC! De ce?







PREVENTIV! Pentru că, an de an, incepand din 2014, guvernanții ne lovesc printr-o OUG, data între CRACIUN si ANUL NOU! Se bazează pe faptul că, românul, in febra sărbătorilor, nu reacționeazâ și se trezește la realitate abia de Sf. Ion, când este prea târziu. Și pe faptul că are memoria scurtă și e ușor de manipulat cu ajutorul trădătorilor de servicii, care-l prostesc să-și ia dorințele drept realitate!







De asemenea, pentru că, deși resturile ambelor legi, 263/2010 a pensiilor civile si 223/2015 a pensiilor militare, încă în vigoare la 1 ianuarie 2023, stipulează că, in fiecare an, in ianuarie, se face o alinie-re/indexare a pensiilor cu inflația/rata inflației (mai nou cu “rata medie anuală a inflației”, ca să ne dea cât mai puțin), politicienii și teleaștii slugi ne mint că această măsură obligatorie ar fi o găselniță ac-tuală, datoratâ mărinimiei guvernanților și noii legi a pensiilor civile, care va intra în vigoare, dacă va intra, abia în 2025 (după alegeri).







În plus, pentru că, după ce ne-au mințit tot anul că “toate pensiile vor crește”, de peste o luna, aceiași anunță pe toate posturile TV că procentul de 13.8% nu ar reprezenta, în fapt, indexarea, ci o “creștere a punctului de pensie”, deci “se vor majora” (nu indexa) “doar pensiile contributive”, ceea ce ar însemna excluderea din nou a rezerviștilor. Ba, mai mult, aceiași 13.8%, pentru care au facut o fixație, sunt promiși, unora și altora, drept “creștere salarială”. Și amărâții pun botul, uitând că ne aflăm în plină proclamat (prin Lege)… AUSTERITATE!







De ce, de peste o lunaă la cererile SCMD ca ministrul Tâlvăr, coordonatorul SAOPSN și șefii caselor sectoriale de pensii să-și precizeze poziția față de indexarea pensiilor militare, aceștia tac mâlc?







După anunțul și apelul SCMD catre rezerviști, de sprijinire a SNPPC pe 14 decembrie, dată fiind muțenia decizionalilor SAOPSN în chestiunea indexării pensiilor militare, s-a dat drumul Notiței în doi peri a CSP a MApN, care ne informează că și ele se vor indexa, conform, “PREVEDERILOR ÎN VIGOARE LA ACEASTA DATĂ”. Nu precizează cu cât, dar ne strecoară mortu-n casă: indexarea se va face la noi doar “în cazul în care nu va exista O DEROGARE de la prevederile legale menționate anterior, prin care, SĂ SE LIMITEZE/MODIFICE această indexare”.







În concluzie, CSP a MApN NU EXCLUDE nici eliminarea cu totul a indexării pentru rezerviști, nici ACORDAREA DIFERENȚIATĂ! Adică acordarea a doar 1% pentru unii, 5% pentru alții și majorității… NIMIC, așa cum s-a mai întâmplat!







Așadar… ce facem? Ießim în stradă în ianuarie, după ce vom fi loviți, sau, PREVENTIV, pe 14 decembrie, amenințându-i că ne vom radicaliza în an electoral?







Lârgind “prevenția”, SNPPC anunță greve în 2024 și, pentru zilele următoare:







* Miercuri, 13 decembrie 2023, la orele 12:00, pichetare la Ministerul de Finanțe;

* Joi, 14 decembrie 2023, la orele 13:00, GRUPAREA TUTUROR FORȚELOR la “Țeapa Revoluției”,în vederea declanșârii MARȘULUI SPRE GUVERN!







Ne întrebăm cum vor reacționa “majoritarii”, aflând că la acțiunea din 14 decembrie, la invitația SCMD, va participa, ca martor, și o delegație a UGL, adică a Uniunii Generale a Muncii, principala Confederație Sindicală din Italia (cu peste 2.1 milioane de membri), care apară și interesele românilor ce lucrează/se pensioneazai în aceasta țară?







Îi invităm, așadar, să participe, pe toți rezerviștii valizi, care mai au neuronii acasa și nu s-au metamorfozat în slugi ale Politicului! Pentru că indexarea de doar 13.8% (față de inflația reală de peste 60%) din ianuarie, trebuie acordată, obligatoriu, prin Lege, tuturor pensionarilor! Civili și militari!”