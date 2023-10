Șoferi, atenție! ACȚIUNEA ”BLOCADA” CONTINUĂ ÎN NĂVODARI

În noaptea de 13 spre 14 octombrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Năvodari, Secției 5 Poliție Rurală Cogealac și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Tomis Constanța au desfășurat activități, în sistem integrat, în cadrul acțiunii ”Blocada”.Acțiunea a avut drept scop menținerea climatului optim de ordine și liniște publică și creșterea gradului de siguranță rutieră.Astfel, au fost legitimate aproximativ 100 de persoane, au fost verificate 40 de vehicule și 3 locații publice.Totodată, 10 conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest.Nu în ultimul rând, au fost verificate 7 persoane față de care s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar și o persoană față de care s-a dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu.În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 35 de sancțiuni contravenționale, dintre care 29 la O.U.G. 195/2002, 5 la Legea 61/1991 și 1 la Legea 132/2017.Valoarea sancțiunilor contravenționale aplicate este de peste 16.000 de lei.De asemenea, au fost reținute, în vederea suspendării, 6 permise de conducere și au fost retrase 4 certificate de înmatriculare și 1 set de plăcuțe cu numere de înmatriculare.În plus, fost constatată o infracțiune la regimul circulației rutiere.Astfel, la data de 13 octombrie a.c., polițiștii au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism, pe D.N. 22, în apropierea comunei Mihai Viteazu, fiind sub influența băuturilor alcoolice.Bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 1,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.Ulterior, a fost condus la spital, pentru prelevarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauză a fost întocmit dosar de cercetare penală.Totodată, acțiunea a avut și un rol preventiv. Astfel, polițiștii le-au adus la cunoștință, conducătorilor auto, prevederile Legii 213/2023, care a intrat în vigoare în luna iulie a.c. Potrivit acesteia, conducătorul auto, aflat sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive ori fără a deține permis de conducere, care provoacă un accident rutier soldat cu decesul victimei, va fi condamnat la închisoare cu executare, fiind eliminată posibilitatea de a fi condamnat cu suspendarea executării pedepsei.