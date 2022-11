Şoferi, atenţie! Centrul Infotrafic: Se circulă în condiţii de ceaţă, la Constanţa

Centrul Infotrafic informează că luni dimineaţă sunt semnalate condiţii de ceaţă densă, care reduce vizibilitatea în trafic sub 200 metri, pe multe drumuri chiar şi sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din 20 de judeţe.Este vorba de Maramureş, Cluj, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Covasna, Braşov, Mureş, Harghita, Sibiu, Constanţa, Argeş, Călăraşi, Giurgiu, Olt, Ilfov, Teleorman, Dâmboviţa, Hunedoara şi Dolj.Se circulă în condiţii de ceaţă şi pe autostrăzile A1 Bucureşti-Piteşti, A1 Sibiu-Deva, A2 Bucureşti-Constanţa, A4 Ovidiu-Agigea, A10 Sebeş-Turda, vizibilitatea fiind redusă sub 200 de metri.Poliţiştii rutieri îi sfătuiesc pe şoferi să reducă viteza în mers, sporind atenţia la volan, să folosească sistemele de iluminare şi dezaburire, să mărească distanţa de siguranţă între vehicule şi să evite manevrele riscante sau depăşirile periculoase."Nu opriţi pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă. În cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, porniţi luminile de avarie, echipaţi-vă cu vesta reflectorizantă, scoateţi pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi amplasaţi triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari!", precizează Centrul Infotrafic.