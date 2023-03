Șoferi fără permise auto, depistați pe șosele de polițiștii de frontieră

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, sâmbătă, 18 martie, pe raza localității Vadu Oii, un bărbat care conducea o mașină, fără a deține permis de conducere. Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Cernavodă au oprit pentru control un autoturism înmatriculat în Germania, în care se aflau două persoane, condus de un bărbat de 26 de ani. S-a procedat la verificarea șoferului în bazele de date, constatându-se faptul că nu deține permis de conducere pentru nicio categorie. De asemenea, persoana aflată pe locul din dreapta, un bărbat de 30 de ani, era proprietarul autoturismului. Dosarul penal a ajuns în atenția procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hârșova.În aceeași zi, polițiștii de frontieră din Ostrov au depistat un bărbat de 35 de ani, care rula pe DN3, la volanul unui autoturism, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În cauză, polițiștii de frontieră, sub coordonarea Parchetului de pe Lângă Judecătoria Medgidia, efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are dreptul de a conduce suspendat.