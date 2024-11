Tânăr de 26 de ani, reţinut după ce a spulberat un pieton pe o trecere de pietoni, în timp ce era sub influenţa drogurilor

Potrivit Brigăzii Rutiere a Capitalei, polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de 26 de ani pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.Accidentul a avut loc joi seara, când Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident de circulație pe o stradă din sectorul 5."Un bărbat în vârstă de 26 de ani a condus un autovehicul pe str. Humulești dinspre str. Trompetului către Șos. Sălaj, iar în dreptul imobilului cu nr. 15, a surprins și accidentat mortal un pieton angajat în traversarea drumului public pe trecerea pentru pietoni. Victima a fost identificată în persoana unui bărbat în vârstă de 56 de ani", transmit polițiștii, potrivit observatornews.roȘoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero. De asemenea, acesta a fost testat preliminar cu aparatul DrugTest, acesta indicând prezența în organism a substanțelor psihoactive, rezultat confirmat ulterior prin metode clinice de către INML.Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, au dispus reținerea bărbatului de 26 de ani, pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunerea unei măsuri preventive privative de libertate.