Tânăra de 23 de ani și tatăl ei au murit, după ce au plonjat cu mașina în Olt. „Au stat sub apă 10-15 minute”

Tragedie în judeţul Vâlcea. Tânăra de 23 de ani şi tatăl ei şi-au pierdut viaţa, marți seară, după ce au plonjat cu maşina în râul Olt. Nepotul tinerei, un băiat de doar cinci ani, se zbate între viaţă şi moarte la spital.

Cu doar câteva momente înainte ca maşina să se scufunde în apele îngheţate ale râului, tânăra a apucat să sune la 112.







„Când am ajuns, era mașina în Olt, ne-am uitat și nu am avut ce să facem, nu s-a băgat nimeni s-o scoată până când au venit pompierii... (Au stat sub apă) cam 10-15 minute”, a spus un martor.